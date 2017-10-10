Центробанк Азербайджана выставит на продажу ноты на 150 млн манатов

2017-10-10 20:07 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 11 октября состоится аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана на сумму 150 миллионов манатов, сообщает БФБ.

На аукцион будет выставлен 1,5 миллиона ценных бумаг номиналом 100 манатов каждая со сроком обращения 28 дней. Срок погашения нот - до восьмого ноября 2017 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобретать ноты могут только банки.

Согласно требованиям, каждый банк может подать не более двух заявок - одну конкурентную и одну неконкурентную.

Официальный курс на 10 октября составляет 1,7002 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)