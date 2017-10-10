Кенни Белей покоряет Гобустан

2017-10-10 17:04 | www.oxu.az | 4

Спортсмен Red Bull Кенни Белей, который в постоянном поиске вдохновляющих и интересных мест, где можно кататься на велосипеде, побывал в Азербайджане, чтобы поближе познакомиться со страной и поездить на велосипеде в Гобустане.

В результате своей поездки, он выпустил свой следующий проект, снятый в Азербайджане совместно с министерством культуры и туризма и Национальным бюро по развитию туризма.

Видео, где Кенни покоряет Гобустан, начинается с того, что ему снится, что он пещерный человек, живущий там и рисующий наскальные рисунки.

“Ездить на велосипеде по скалам Гобустана в течение недели было довольно экстремально. Мы получили разрешение ездить по территории, близкой к древним рисункам и это замечательно, что у нас получилось передать дух и настроение этого историко-художественного заповедника.

Несмотря на то, что нам не позволили ездить по многим скалам, так как наскальные рисунки охраняются государством, это был потрясающий опыт. Купание в одном из действующих грязевых вулканов и возможность встретить очень опасных змей добавили еще больше острых ощущений”, - отметил Кенни Белей.

Проект называется Land Of the Bulls (точный перевод: Край Быков) из-за истории слова «Гобустан». Историки имеют несколько мнений по его происхождению и значению. Но точный перевод с древнего языка (Гавистан) означает Край Быков.

Это также потдверждается тем фактом, что на этой территории в древности жили дикие быки, доказательство которому множественные наскальные рисунки быков.

Э.А.

