МВД об убийстве мужем жены из охотничьего ружья в Баку

2017-10-10 17:12 | www.oxu.az | 3

Министерство внутренних дел Азербайджана распространило информацию о вооруженном инциденте в Баку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт МВД, 9 октября житель Ясамальского района столицы Габиб Керимов из-за неосторожного обращения с охотничьим ружьем у себя дома нанес пулевое ранение в живот своей супруге Сабине Керимовой. С.Керимова скончалась по дороге в больницу.

В результате оперативных мероприятий сотрудников 28-го отделения полиции Управления полиции Ясамальского района Г.Керимов был задержан, полицейские изъяли с места происшествия охотничье ружье марки Churchill.

По факту возбуждено уголовное дело.

A.M.

