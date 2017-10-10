Производство хлопка в Азербайджане выросло почти втрое

2017-10-10 20:08 | www.trend.az | 5
БАКУ /Trend/ - По данным на 10 октября в Азербайджане было собрано 71,68 тысячи тонн хлопка, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года в 2,7 раза, говорится в сообщении Государственного комитета по статистике, распространенном во вторник.
Для сравнения: за аналогичный период прошлого года было собрано 27,05 тысячи тонн хлопка.
В отчетный период наибольшее количество хлопка было собрано в Саатлинском районе. С посевной площади в 17,22 тысячи гектаров было собрано 12,95 тысячи тонны хлопка.
Всего в текущем году хлопком была засеяно 136,41 тысячи гектаров, что 2,7 раза превышает прошлогоднюю посевную площадь.
|
Районы
|
Посевная площадь в гектарах
|
Урожай в тоннах
|
2017 год
|
2016 год
|
В 2017 году по отношению к 2016
|
По состоянию на 10 октября 2017 года
|
По состоянию на 10 октября 2016 года
|
В 2017 году по отношению к 2016
|
Всего по республике
|
136413,2
|
51369
|
2,7 раза
|
71683,17
|
27047,4
|
2,7 раза
|
Агджабединский
|
9550
|
3711
|
2,6 раза
|
5798,37
|
2580,9
|
2,2 раза
|
Агдамский
|
3005
|
390
|
7,7 раза
|
1689,39
|
282,9
|
6 раз
|
Агдашский
|
3000
|
1154
|
2,6 раза
|
1273,85
|
700
|
1,8 раза
|
Агсуинский
|
2500
|
1104
|
2,3 раза
|
1061,8
|
505,2
|
2,1 раза
|
Бейлаганский
|
8550
|
4035
|
2,1 раза
|
5671,88
|
1835,2
|
3,1 раза
|
Бардинский
|
8518,5
|
2749
|
3,1 раза
|
5276,48
|
2247,1
|
2,3 раза
|
Билясуварский
|
11351,8
|
5736
|
2,0 раза
|
8226,8
|
2968,3
|
2,8 раза
|
Джалилабадский
|
500
|
426
|
117,4 %
|
331,7
|
137,6
|
2,4 раза
|
Физулинский
|
2050
|
505
|
4,1 раза
|
633,3
|
137,6
|
4,6 раза
|
Геранбойский
|
5000
|
2024
|
2,5 раза
|
1535,2
|
1680
|
91,4%
|
Гейчайский
|
-
|
200
|
-
|
-
|
68,6
|
-
|
Гаджигабульский
|
1203,9
|
526
|
2,3 раза
|
249,89
|
100,6
|
2,5 раза
|
Имишлинский
|
15641,5
|
4746
|
3,3 раза
|
4754,71
|
1728,9
|
2,8 раза
|
Кюрдамирский
|
4027
|
1911
|
2,1 раза
|
1879,8
|
750
|
2,5 раза
|
Нефтчалинский
|
11111
|
1541
|
7,2 раза
|
3529,14
|
535
|
6,6 раза
|
Саатлинский
|
17220
|
8028
|
2,1 раза
|
12950,9
|
4169,7
|
3,1 раза
|
Сабирабадский
|
15055
|
6113
|
2,5 раза
|
7522,2
|
2884
|
2,6 раза
|
Сальянский
|
7052,4
|
2286
|
3,1 раза
|
3408,5
|
485,5
|
7 раз
|
Самухский
|
53
|
330
|
16,1%
|
8,38
|
251
|
3,3%
|
Тертерский
|
3123
|
1035
|
3 раза
|
2437,7
|
925
|
2,6 раза
|
Уджарский
|
2500
|
510
|
4,9 раза
|
801,26
|
70
|
11,4 раза
|
Евлахский
|
2168
|
1435
|
1,5 раза
|
740,67
|
1716
|
43,2%
|
Зардабский
|
3232,3
|
874
|
3,7 раза
|
1901,25
|
288,3
|
6,6 раза
(Автор: Анвар Мамедов)