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Производство хлопка в Азербайджане выросло почти втрое

2017-10-10 20:08 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - По данным на 10 октября в Азербайджане было собрано 71,68 тысячи тонн хлопка, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года в 2,7 раза, говорится в сообщении Государственного комитета по статистике, распространенном во вторник.

Для сравнения: за аналогичный период прошлого года было собрано 27,05 тысячи тонн хлопка.

В отчетный период наибольшее количество хлопка было собрано в Саатлинском районе. С посевной площади в 17,22 тысячи гектаров было собрано 12,95 тысячи тонны хлопка.

Всего в текущем году хлопком была засеяно 136,41 тысячи гектаров, что 2,7 раза превышает прошлогоднюю посевную площадь.

Районы

Посевная площадь в гектарах

Урожай в тоннах

2017 год

2016 год

В 2017 году по отношению к 2016

По состоянию на 10 октября 2017 года

По состоянию на 10 октября 2016 года

В 2017 году по отношению к 2016

Всего по республике

136413,2

51369

2,7 раза

71683,17

27047,4

2,7 раза

Агджабединский

9550

3711

2,6 раза

5798,37

2580,9

2,2 раза

Агдамский

3005

390

7,7 раза

1689,39

282,9

6 раз

Агдашский

3000

1154

2,6 раза

1273,85

700

1,8 раза

Агсуинский

2500

1104

2,3 раза

1061,8

505,2

2,1 раза

Бейлаганский

8550

4035

2,1 раза

5671,88

1835,2

3,1 раза

Бардинский

8518,5

2749

3,1 раза

5276,48

2247,1

2,3 раза

Билясуварский

11351,8

5736

2,0 раза

8226,8

2968,3

2,8 раза

Джалилабадский

500

426

117,4 %

331,7

137,6

2,4 раза

Физулинский

2050

505

4,1 раза

633,3

137,6

4,6 раза

Геранбойский

5000

2024

2,5 раза

1535,2

1680

91,4%

Гейчайский

-

200

-

-

68,6

-

Гаджигабульский

1203,9

526

2,3 раза

249,89

100,6

2,5 раза

Имишлинский

15641,5

4746

3,3 раза

4754,71

1728,9

2,8 раза

Кюрдамирский

4027

1911

2,1 раза

1879,8

750

2,5 раза

Нефтчалинский

11111

1541

7,2 раза

3529,14

535

6,6 раза

Саатлинский

17220

8028

2,1 раза

12950,9

4169,7

3,1 раза

Сабирабадский

15055

6113

2,5 раза

7522,2

2884

2,6 раза

Сальянский

7052,4

2286

3,1 раза

3408,5

485,5

7 раз

Самухский

53

330

16,1%

8,38

251

3,3%

Тертерский

3123

1035

3 раза

2437,7

925

2,6 раза

Уджарский

2500

510

4,9 раза

801,26

70

11,4 раза

Евлахский

2168

1435

1,5 раза

740,67

1716

43,2%

Зардабский

3232,3

874

3,7 раза

1901,25

288,3

6,6 раза

(Автор: Анвар Мамедов)

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