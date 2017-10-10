Спрос на облигации минфина Азербайджана превысил предложение в 3,7 раза

2017-10-10 20:22 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) во вторник состоялся аукцион по размещению краткосрочных государственных облигаций министерства финансов Азербайджана на 25 миллионов манатов со сроком обращения 364 дня, сообщает БФБ.

Заявки на облигации были поданы 10 инвесторами на общую сумму в 92,55 миллиона манатов. Из этой эмиссии было реализовано облигаций на сумму 25 миллионов манатов.

Заявки представлены в ценовом диапазоне 88,947 маната (при доходности в 12,4949 процента) и 94,3688 маната (6,0001 процента).

Цена отсечения по конкурентным заявкам была определена в 93,9281 маната (при доходности в 6,5 процента), средневзвешенная цена составила 94,1479 маната (6,2501 процента).

Последний срок оплаты по облигациям – девятое октября 2018 года.

Официальный курс на 10 октября составляет 1,7002 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)