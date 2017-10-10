Рамин Гулузаде примет граждан в Гёйчае

2017-10-10 17:25 | www.oxu.az | 4

Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде 13 октября в 12:30 примет граждан в городе Гёйчай.

Как передает Oxu.Az, на прием смогут попасть жители Гёйчайского, Кюрдамирского, Уджарского, Агдашского районов и города Мингячевир.

Министр ответит на интересующие граждан вопросы о качестве оказываемых населению услуг в сфере телекоммуникаций, интернета, радио, телевидения и связи, культуры обслуживания.

Граждан просят написать на электронную почту mincom@mincom.gov.az, обратиться в Call-центр «1655» или позвонить по номеру (994 12) 598 38 18 (звонок из регионов бесплатный) для записи на прием.

В то же время, в случае необходимости граждане могут быть обеспечены транспортными средствами, почтовыми и телефонными узлами по месту жительства. Для этого следует позвонить по следующим номерам:

02027 42366 – в Гёйчайском районе

02427 52999 – в городе Мингячевир

02025 51599 – в Кюрдамирском районе

02021 33777 – в Уджарском районе

02023 55199 – в Агдашском районе.

A.M.

