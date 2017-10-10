Секрет беспроцентного кредита!

2017-10-10 17:30 | www.oxu.az | 3

Как бы странно ни звучало, но взять беспроцентный кредит вполне реально. Карта Expresso предоставляет клиентам Expressbank такую возможность.

В течение 35 дней клиенты смогут пользоваться льготным периодом кредитной карты Expresso. При возврате потраченной с кредитной линии суммы до 5-го числа следующего месяца проценты не начисляются. Карта выдается на срок 48 месяцев, годовая процентная ставка по кредитной линии составляет 28%.

Вдобавок к вышеперечисленному, карта Expresso обладает такими дополнительными опциями как “cash back”, депозит, начисляемый на дебетовый остаток, а также возможностью выбора дизайна карты. Баланс карты можно пополнять посредством Личного кабинета и платежного терминала ExpressPay. Также клиенты смогут бесплатно пользоваться услугой SMS-Banking.

Сеть Expressbank насчитывет 16 филиалов, из которых 10 находятся в городах Баку и Сумгайыт, а 6 располагаются в городах Гянджа, Мингячевир, Барда, Гусар, Хачмаз и Ширван. По всей стране функционируют около 80 банкоматов, 7000 POS-терминалов и более 600 платежных терминалов ExpressPay.

Для получения более подробной информации об услугах банка, вы можете позвонить в наш Информационный Центр 132, воспользоваться нашим вебсайтом www.expressbank.az или же связаться с нами посредством социальной сети Facebook www.facebook.com/Expressbank.