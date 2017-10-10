Главный кардиолог сделал предупреждение по поводу геомагнитной бури

2017-10-10 17:40 | www.oxu.az | 4

«Геомагнитная буря больше всего оказывает негативное влияние на людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, артериальной гипертензией (высокое давление), сахарным диабетом второго типа».

Как передает Oxu.Az, об этом Report заявил главный кардиолог Азербайджана Фаиг Гулиев.

По его словам, в ходе геомагнитной бури симптомы болезни проявляются сильнее:

«При этом наблюдается повышение давления, скачки уровня сахара в крови. Пожилые люди более чувствительны. У молодого поколения показатель чувствительности слаб».

Специалист порекомендовал людям, страдающим от названных заболеваний во время природного явления, не приостанавливать прием лекарств.

Он отметил, что больные сахарным диабетом и артериальным давлением должны постоянно контролировать показатели своих заболеваний:

«Если они делали это в обычное время раз в неделю, в таких случаях должны проверять ежедневно. То есть, контроль должен возрасти именно в эти дни. При необходимости, можно увеличить или уменьшить дозу принимаемых лекарств. После завершения периода влияния геомагнитной бури все должно быть по-прежнему».

«В такие дни нет никакой разницы где вы - дома или на улице. Также нет разницы воздействия магнитной бури на больных-мужчин и больных-женщин. В основном, наиболее чувствительным является старшее поколение» - добавил Ф.Гулиев.

Напомним, что сегодня не наблюдается пятен на поверхности Солнца, однако сформировавшаяся здесь корональная дыра имеет очень интересную форму, она направлена вдоль верхней части видимого диска Солнца, ее воздействие начнется с 11 или 12 октября. Это воздействие, как правило, приводит к волнению магнитного поля Земли. В зависимости от физических условий (скорость солнечного ветра, направление межпланетного магнитного поля и т.д) может образоваться геомагнитная буря. В этот раз ожидается геомагнитная буря уровня G1. В настоящее время атмосферное давление составляет 760 мм ртутного столба, геомагнитный индекс соответствует Kp 0-1 (максимум 9), но в течение дня будет постепенно расти.

A.M.

