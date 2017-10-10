Кандидат на пост гендиректора ЮНЕСКО Полад Бюльбюль-оглы вышел из выборной гонки

2017-10-10 20:50 | www.apa.az | 4

Кандидат на пост гендиректора ЮНЕСКО посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы вышел из выборной гонки. Как передает московский корреспондент АПА, П. Бюльбюль-оглы в связи с принятым решением распространил заявление для прессы. В заявлении говорится:

«Я горжусь тем, что был выдвинут моей страной в качестве кандидата на пост Генерального директора ЮНЕСКО и благодарен правительству и лично Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Гейдарoвичу Алиеву за оказанное мне высокое доверие и поддержку.

В оставшееся до выборов время мы провели беспрецедентную по сжатости сроков интенсивную предвыборную кампанию. Я благодарен всем тем, кто оказывал мне содействие в этой сложной работе.

Было осуществлено множество визитов в страны-члены Исполнительного комитета ЮНЕСКО, проведены десятки встреч, выступлений и презентаций, опубликованы статьи в международных изданиях, где освещались позиции кандидата Азербайджанской Республики по повестке дня ЮНЕСКО и по вопросам, имеющим сущностное значение для дальнейшей деятельности Организации, которые были встречены с большим вниманием и поддержкой.

Именно поддержка, выраженная в ходе предвыборной кампании многими членами Исполнительного комитета ЮНЕСКО, дала нам основания рассчитывать на успех.

Однако, в ходе высоко конкурентной борьбы за необходимые для победы 30 голосов, в которой принимали участие помимо Азербайджана такие крупные государства, как Китай, Франция, Египет, всего 8 государств, включая 2 постоянных члена СБ ООН, нам к огромному сожалению не удалось развить успех предвыборной кампании и набрать нужное количество голосов.

Поэтому, я с сожалением принял решение выйти из выборной гонки, однако делаю это с чувством исполненного долга, так как сделал все возможное и необходимое, зависящее от меня.

ЮНЕСКО, являясь главной гуманитарной организацией всего мира, играет большую роль в развитии образования, науки, культуры и коммуникаций во всех странах всех континентов.

Cам факт выдвижения на должность руководителя этой авторитетной международной организации уже является большим достижением в жизни любого человека. Можно гордиться тем, что в постсоветской истории я являюсь первым творческим человеком, который был выдвинут и прошел отбор на соискание этой высокой должности.

Думаю, что это событие является большой школой для молодой Азербайджанской Дипломатии.

Хочу еще раз от всей души выразить искреннюю признательность всем, кто поддержал меня на этом трудном пути».