Эрдоган: Ни один мой министр не встретится с послом США

2017-10-10 17:52 | www.oxu.az | 4
Ни один министр Турции не согласится на встречу с послом США в Анкаре, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник в Белграде на совместной с президентом Сербии Александром Вучичем пресс-конференции, сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.
Эрдоган отметил, что Турции необходимо задуматься над тем, каким образом члены организации Фетхуллаха Гюлена сумели проникнуть в ряды работников названного посольства.
Также Эрдоган указал, что посол Джон Басс не представляет США в Турции.
Напомним, что ранее министр юстиции Турции Абдульхамит Гюль уже отклонил просьбу посла США Джона Басса о встрече.
Н.Г.