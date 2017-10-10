В Азербайджане создан Фонд пропаганды духовных ценностей (версия 2)

2017-10-10 20:59 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ о создании Фонда пропаганды духовных ценностей.

Согласно указу, с целью обеспечения поддержки действующих в стране религиозных конфессий, сохранения и развития национально-духовных ценностей, а также усиления государственной поддержки этой сфере, в подчинении Государственного комитета по работе с религиозными структурами создается Фонд пропаганды духовных ценностей.

Указом определяется, что Фонд пропаганды духовных ценностей (далее - Фонд) в подчинении Госкомитета по работе с религиозными структурами является некоммерческим юридическим лицом, осуществляющим государственную поддержку сохранения и развития национально-духовных ценностей, реализации социальных проектов в этой сфере, а также свободы вероисповедания граждан.

Содержание Фонда и обеспечение его деятельности осуществляется за счет средств, выделяемых из государственного бюджета, а также за счет кредитов, грантов и технической помощи, пожертвований физических и юридических лиц и других средств, полученных в соответствии с законом.

Уставный капитал Фонда формируется за счет средств государственного бюджета и составляет 100 000 манатов.

Общий контроль над деятельностью Фонда осуществляет Попечительский совет, состоящий из пяти членов Фонда. Руководство текущей деятельностью Фонда осуществляет исполнительный директор Фонда.

Полномочия учредителя Фонда возлагаются на Президента Азербайджана, Кабинет министров и Госкомитет по работе с религиозными структурами.

На Президента Азербайджана возлагаются полномочия по утверждению устава, определению размера уставного капитала Фонда, созданию исполнительного органа, определению его полномочий и досрочному прекращению его полномочий, реорганизации и ликвидации Фонда.

На Кабинет министров возлагаются полномочия по определению предела численности работников Фонда и их заработных плат.

На Госкомитет по работе с религиозными структурами возлагаются полномочия по решению других вопросов, отнесенных Гражданским кодексом Азербайджана к полномочиям общего собрания.

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения по приведению в соответствие с данным указом действующих нормативно-правовых актов Президента; в течение трех месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с данным указом и проинформировать об этом Президента; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с данным указом и в течение пяти месяцев проинформировать Президента об исполнении; с целью обеспечения деятельности Фонда в течение трех месяцев принять меры по предоставлению ему административного здания; в течение месяца утвердить предел численности работников Фонда и их заработные платы; решить другие вопросы, вытекающие из указа.

Министерству юстиции поручено принять меры для государственной регистрации Фонда; обеспечить приведение нормативно-правовых актов и актов нормативного характера центральных органов исполнительной власти в соответствие с данным указом и проинформировать об этом Кабинет министров.