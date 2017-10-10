Миротворцы из Азербайджана едут в Афганистан – ФОТО

2017-10-10 18:10 | www.oxu.az | 4

В соответствии с планом в ротационном порядке группа миротворцев Вооруженных сил Азербайджана, состоящая из 50 военнослужащих отправлена в Афганистан для продолжения службы в составе миссии «Решительная поддержка».

Сообщает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны.

Миротворческая миссия Вооруженных сил Азербайджана в Афганистане началась с 20 ноября 2002 года.

В настоящее время в данной миссии в Афганистане принимают участие 90 военнослужащих, 2 военных врача и 2 офицера инженерных войск Вооруженных сил Азербайджанской Республики.

N.H.