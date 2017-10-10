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В Турции полицейский стрелял в прокурора

2017-10-10 18:40 | www.oxu.az | 3

Нападение на прокурора района Коркутели турецкой провинции Анталья Кадира Кючюкёнера совершил сотрудник полиции, он задержан, сообщает  Oxu.Az со ссылкой  на агенство  Anadolu.

С таким заявлением выступил во вторник глава муниципалитета Коркутели Эрол Танрыкулу.

Ранее турецкие СМИ сообщили о покушении на Кючюкёнера, совершенном на его рабочем месте. Прокурор получил тяжелые ранения и был доставлен на вертолете в больницу Антальи.

"В прокурора стрелял полицейский, он задержан. Мотивы пока неизвестны. Сейчас главное — спасти жизнь нашего товарища", цитирует агентство Танрыкулу.

Н.Г.

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