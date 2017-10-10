Закир Гасанов ознакомился с военной продукцией в Беларуси – ФОТО

2017-10-10 19:46 | www.oxu.az | 4

10-го октября делегация Министерства Обороны Азербайджанской Республики посетила научно-производственное предприятие военно-промышленного комплекса Беларуси.

Как передает Oxu.Az, соответствующая информация размещена на официальном сайте министерства обороны Азербайджана.

Министру обороны Азербайджана генерал-полковнику Закиру Гасанову были представлены разрабатываемые и производимые в предприятии средства ПВО, а также другие средства различного назначения, применяемые в управлении войсками.

С.Б.

