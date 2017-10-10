Сирийцы остались без ЧМ-2018 – ВИДЕО

2017-10-10 20:10 | www.oxu.az | 3

Сборная Австралии на своём поле в дополнительное время обыграла (2:1) команду Сирии в ответном матче 4-го отборочного раунда чемпионата мира 2018 года.

Как напоминает Oxu.Az, первая встреча между командами завершилась вничью — 1:1.

Два мяча в составе австралийцев забил Тим Кэхилл. Второй гол 37-летнего форварда стал для него 50-м за сборную – никто в истории сборной Австралии не забивал больше.

На 94-й минуте при счёте 1:1 гости остались в меньшинстве — с поля был удалён полузащитник Махмуд Аль-Мавас.

Сборная Сирии после этого поражения потеряла шансы на путёвку в Россию. Соперник сборной Австралии в межконтинентальных стыковых матчах определится сегодня ночью, когда будут сыграны матчи последнего тура квалификации в зоне КОНКАКАФ. Соперником австралийцев могут стать США, Гондурас или Панама.

С.Б.

