Путин увидел в биткоинах потенциальную угрозу

2017-10-10 20:26 | www.oxu.az | 4

Криптовалюты могут использоваться для отмывания капитала, ухода от налогов, финансирования терроризма и распространения мошеннических схем.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом во вторник, 10 октября, заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, внедрение цифровых технологий в финансовую и банковскую сферу актуальны для всего мира. В некоторых странах криптовалюты уже стали полноценным платежным средством и инвестиционным активом, отметил глава государства.

«Вместе с тем использование криптовалют несет и серьезные риски. Мы знаем позицию ЦБ, мы с председателем говорили несколько раз на эту тему», — сказал Путин на совещании по вопросу криптовалют с участием министра финансов Антона Силуанова, своего помощника Андрея Белоусова и главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.

«В случае сбоя системы или надувания "пузырей", как сейчас модно говорить, по ним не будет юридически ответственного субъекта. Это такая серьезная вещь, которую мы должны иметь в виду, обсуждая эту тему», — сказал глава государства.

По его мнению, важно не создавать лишних барьеров, а формировать условия для совершенствования финансовой системы. Регулирование должно защитить интересы граждан и бизнес, подчеркнул Путин.

С.Б.

