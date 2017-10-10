В Азербайджане создан новый фонд – УКАЗ

2017-10-10 20:45 | www.oxu.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ о создании Фонда пропаганды духовных ценностей.

Как передает Oxu.Az, cогласно указу, с целью обеспечения поддержки действующих в стране религиозных конфессий, сохранения и развития национально-духовных ценностей, а также усиления государственной поддержки этой сфере, в подчинении Государственного комитета по работе с религиозными структурами создается Фонд пропаганды духовных ценностей.

Указом определяется, что Фонд пропаганды духовных ценностей (далее - Фонд) в подчинении Госкомитета по работе с религиозными структурами является некоммерческим юридическим лицом, осуществляющим государственную поддержку сохранения и развития национально-духовных ценностей, реализации социальных проектов в этой сфере, а также свободы вероисповедания граждан.

Уставный капитал Фонда формируется за счет средств государственного бюджета и составляет 100 000 манатов.

Общий контроль над деятельностью Фонда осуществляет Попечительский совет, состоящий из пяти членов Фонда. Руководство текущей деятельностью Фонда осуществляет исполнительный директор Фонда.

Полномочия учредителя Фонда возлагаются на Президента Азербайджана, Кабинет министров и Госкомитет по работе с религиозными структурами.

С.Б.

