Президент Ильхам Алиев: Общественно-политическое положение Азербайджана может быть примером для многих стран

2017-10-10 21:55 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Общественно-политическое положение Азербайджана может быть примером для многих стран, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2017 года и предстоящим задачам.

"До конца года остается менее трех месяцев. За этот период должны быть решены все вопросы, предусмотренные в Государственной инвестиционной программе. В этом году Государственная инвестиционная программа обеспечивается на нужном уровне, предусмотрено достаточно средств. Все намеченные вопросы до конца года должны быть решены.В связи с финансовыми вопросами никаких проблем нет. Бюджетные показатели хорошие, полностью исполняются. Поэтому выполнение инвестиционной программы, конечно же, будет обеспечено. Я в этом не сомневаюсь. Поступают первичные предложения, связанные с Государственной инвестиционной программой следующего года. В следующем году должно быть предусмотрено достаточно средств, чтобы были выполнены и инфраструктурные проекты, и одновременно основные задачи, стоящие перед страной. Поэтому считаю, что инвестиционная программа следующего года может быть утверждена до конца года. Бюджет следующего года должен быть еще больше, чем бюджет этого года. Для этого имеются все возможности. В ближайшее время будет рассмотрен и этот вопрос", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что многое делается для развития предпринимательства.

"Среди этих работ - и предоставление льготных кредитов. Этот процесс продолжается уже долгие годы. В настоящее время, можно сказать, весь объем предоставляемых предпринимателям льготных кредитов образуется за счет ранее выданных и возвращенных кредитов. В этом году предусмотрена достаточно большая программа. Мне доложено. Большая часть этой программы выполнена. Однако в распоряжении Национального фонда помощи предпринимательству все еще имеется достаточно средств - не распределенных, либо распределенных, но не выданных кредитов. Надо постараться, чтобы до конца года предусмотренное кредитование было обеспечено в полном объеме", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана также коснулся проделанной работы в связи с дорожной инфраструктурой.

"Должен отметить, что все проекты, предусмотренные в начале года, естественно, будут реализованы. Кроме того, в рамках моих поездок в регионы в течение года и в результате поступающих из мест предложений начата также реализация новых дорожных проектов. Это преимущественно сельские дороги и в то же время междугородние дороги. Среди них должен отметить заранее непредусмотренный, однако включенный в программу этого года и ныне реализуемый проект дороги Гах-Загатала-Балакен. Капитальный ремонт этой дороги не был предусмотрен в этом году. Однако во время моей поездки в регион этот вопрос был поднят, и было дано указание. Сейчас этот проект реализуется. Часть дороги Джалилабад-Ярдымлы была капитально отремонтирована в предыдущий период. Однако этот проект оставался незавершенным. Во время моей поездки в южный регион был поднят и этот вопрос, и было дано указание. Приняты все необходимые меры в связи с полной сдачей в эксплуатацию дороги Джалилабад-Ярдымлы. Это будет самый короткий путь в Ярдымлы из Баку и других регионов, который соединит многие села. Дорога, идущая в нашу прекрасную туристическую зону - Гейгель, долгие годы оставалась без ремонта. Превратив сейчас Гейгель в туристический центр, мы добились большого притока туда туристов. Конечно же, ведущая туда дорога должна быть отремонтирована на высочайшем уровне. Это указание тоже было дано. В то же время, во время пребывания в этом регионе был поднят и данный вопрос. Во время недавней поездки в Шамахинский район там был решен вопрос дороги, соединяющей Шамаху и Лагидж. Часть этой дороги сдана в эксплуатацию, оставшаяся часть будет сдана в эксплуатацию в этом и следующем годах. Лагидж – уникальный населенный центр. Туда ежегодно приезжают десятки тысяч туристов. Сейчас в Лагидж будет проведена как альтернативная, так и самая короткая дорога – дорога Шамаха-Демирчи-Лагидж. Эта дорога также соединяет несколько сел. Я говорю это потому, что мы составляем программу, выделяем средства. Однако в течение года поступают новые предложения, и эти предложения также всегда обеспечиваются. Поэтому основное направление нашей деятельности заключается в том, чтобы мы обеспечили интересы азербайджанского народа", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев сказал, что вопросы, беспокоящие народ, должны в скором времени найти свое решение.

"Мы должны постараться, чтобы при составлении и организации программы сельских дорог следующего года были учтены предложения, поступающие отовсюду. Мне уже предварительно доложено. В следующем году мы обеспечим новыми дорогами больше сел, чем в этом году. Хотя и в этом году проложены дороги в сотни сел. Этот процесс должен продолжаться еще несколько лет, до тех пор пока у нас не останется ни одной неотремонтированной и находящейся не в хорошем состоянии сельской дороги. В своей вступительной речи я отметил, что среди инфраструктурных проектов вопросы мелиорации находятся сейчас на первом плане. Реализация этих проектов уже дала свой эффект. В этом году предусмотрено обеспечить подачу воды на новые участки площадью 150 тысяч гектаров, и мы должны достичь этой цели. А в следующем году необходимо провести новые каналы на участки площадью как минимум 100 тысяч гектаров, которые до сегодняшнего дня не орошались, либо их орошение было не на должном уровне, чтобы этот процесс шел быстрее. Таким образом, объем орошаемых земель будет ежегодно расти. А это, естественно, само по себе обеспечит стремительное развитие сельского хозяйства. Так как отныне, - на самом деле, эта цель, эта задача ставились и в предыдущие периоды, - должно быть обеспечено интенсивное развитие сельского хозяйства. Наш земельный фонд ограничен. Ускоренное развитие сельского хозяйства будет зависеть только от интенсивных методов. Среди них, конечно же, агротехнические мероприятия, создание лабораторий, правильный анализ почвы, - все эти вопросы обеспечиваются министерством сельского хозяйства, - и вопросы орошения. Поэтому и в Государственной инвестиционной программе очередного года, и в последующие годы мелиоративные мероприятия постоянно должны быть приоритетом", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства также отметил, что в этом году в результате предложений, поступивших с мест, начата реализация нескольких важных проектов.

"Продление канала от Шамкирчайского водохранилища до Геранбойского района, продолжение строительства Нефтчалинского водного канала и другие проекты обеспечат подачу воды на десятки тысяч гектаров новых земельных участков. Конечно, наличие Тахтакерпинского водохранилища и прокладка новых каналов обеспечат подачу воды на крупные земельные участки в Хызинском, Сиязаньском, Шабранском районах. В этом году осуществлены многие важные меры, связанные с сельским хозяйством. Под моим председательством проведены совещания по различным отраслям, хлопководство, шелководство, табаководство, фундуководство, рисоводство, цитрусоводство, чаеводство – все эти вопросы были очень широко обсуждены. Разработаны, утверждены государственные программы и определены все цели. Эти программы носят очень конкретный характер. Там также предусматриваются механизмы исполнения, финансовые средства. Конечно же, в государственном бюджете следующего года необходимо предусмотреть реализацию этих программ. Еще раз хочу сказать, что на совещаниях были отмечены все цифры, поставлены цели. Не хочу повторять эти цифры и цели. Главное, должны быть обеспечены механизмы очень оперативного исполнения этих программ и финансовые ресурсы", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По словам главы государства, нынешний год был рекордным в приобретении сельскохозяйственной техники.

"В этом году уже завезено восемь тысяч единиц техники. В этом году мы должны были завезти 10 тысяч единиц техники. Наверное, оставшаяся техника будет завезена до конца года. Должен сказать, что когда я сейчас нахожусь в регионах, никаких жалоб или же дополнительных предложений, связанных с техникой, нет. Мы, можно сказать, решили и этот вопрос. Конечно же, необходимо продолжать приобретение специальной техники для развития некоторых отраслей сельского хозяйства, и мы будем делать это. Но, в принципе, считаю, что мы коренным образом решили и эту проблему. Стремительное развитие животноводства также является одним из приоритетов. В нынешнем году в этом направлении проделана большая работа, она будет выполняться и в следующем году. Конечно, создание Центра искусственного осеменения в Гейгельском районе обеспечивает привлечение в Азербайджан самого прогрессивного мирового опыта в этой сфере. Оздоровление, улучшение местных пород, приобретение закупка племенного скота обеспечит комплексное решение вопроса, и я уверен, что через несколько лет мы сумеем добиться еще больших успехов в области производства молока и мяса. В Азербайджане должны создаваться новые молочные заводы. Так как, учитывая развитие, которое ожидается у нас в этой отрасли, существующие производственные мощности не будут нас удовлетворять", - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в регионах начато строительство логистических центров.

"На самом деле мы уже несколько лет успешно решаем вопросы, связанные с морозильными, зерновыми складами, другие вопросы, связанные с логистикой. Эти вопросы нашли свое решение, можно сказать, во всех регионах. Сейчас настало время обеспечить создание крупных, рассчитанных на экспорт логистических центров. Потому что в предыдущие периоды мы выполняли эту работу больше для того, чтобы продукция не портилась, сохранялась, и для обеспечения внутреннего спроса. Однако наши экспортные возможности будут расти, - сейчас я скажу и об этом, - и в таком случае, обязательно должны строиться крупные логистические центры. Один из них я видел, когда находился в Шамкирском районе. На самом деле фундамент и этого логистического центра заложил я. Сейчас могу сказать, что в этом регионе создан самый крупный логистический центр. Считаю, что впредь нам понадобится как минимум три крупных логистических центра – в Центральном Аране, северной и южной зонах. Я призываю и предпринимателей участвовать в этих делах. Государство окажет свою поддержку, выделит кредиты, организует всю необходимую инфраструктуру, так как это обязательно понадобится для развития нашего большого экспортного потенциала. В Азербайджане широкий размах получила закладка теплиц. Очень рад, что мой призыв и мои рекомендации реализуются. По предоставленной мне недавно информации, после того, как мы выдвинули эту инициативу, в настоящее время на площади более чем 400 гектаров создаются новые современные тепличные комплексы. Часть их сдана в эксплуатацию, а большая часть еще создается. Теперь представьте, на 400 гектарах с высокой урожайностью создаются новые теплицы. Большая часть этих теплиц рассчитана на экспорт, и, таким образом, наш экспорт еще более возрастет. Разумеется, создание крупных логистических центров должно предусматриваться в соответствии с этим потенциалом", - сказал глава государства.

Президент Азербайджана сказал, что в стране идет процесс создания 38 агропарков.

"Два из них уже функционируют. В остальных агропарках идут работы. Эти работы находятся под полным контролем, мне регулярно предоставляется информация. Считаю, что успешная деятельность данных агропарков привлечет внимание всех наших предпринимателей. Это очень доходная сфера и для предпринимателей, и для государства, и для увеличения наших валютных резервов. Уже реализуется создание промышленных зон. Я говорил об этом и на предыдущих совещаниях несколько лет назад: в каждом районе должны быть созданы современные промышленные зоны. Мы уже добиваемся и этого. Недавно состоялось открытие Нефтчалинского промышленного квартала. Создаются промышленные зоны в Балаханы, Масаллы. В Мингячевире создается большая зона легкой промышленности текстильной направленности. В Гаджигабульском районе создается промышленный квартал. Министерству экономики дано указание начать практическую работу по созданию в будущем году промышленных зон в нескольких районах. Как в Нефтчалинском и других районах, государство и здесь вновь возьмет на себя основную нагрузку. Вся инфраструктура, все строения – склады, здания производственных участков будут построены государством. Пусть предприниматели вносят предложения, ведут правильный мониторинг рынка. Преимущество необходимо отдавать особенно тем сферам, где мы еще зависим от импорта. То есть в первую очередь следует проанализировать импорт и внести предложения, связанные с производством импортозамещающей продукции. Наряду с этим, конечно же, в центре внимания должно быть и создание производства с экспортным потенциалом. То есть основными критериями промышленных зон должны быть внутренний спрос и экспорт. Поэтому необходимо правильно проанализировать и экспортные рынки - с какой продукцией на какой рынок мы можем выйти. Чтобы не было так, что такие зоны создаются, там производится продукция, а потом ее не могут продать. Конечно, в этой работе должны очень активно участвовать и предприниматели - предприниматели, проживающие как в регионах, так и в Баку. Эти зоны имеют очень большой потенциал. Так как у нас, - я неоднократно говорил об этом, - есть несколько традиционных промышленных центров – города Баку, Сумгайыт, Гянджа, сейчас Мингячевир и другие регионы. Считаю, что создание промышленных зон в большинстве районов даст хороший результат", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства напомнил, что приблизительно год назад стали предприниматься очень серьезные шаги по развитию ковроткачества.

"В этом году предусматривается сдача в эксплуатацию 10 ковровых фабрик. Две из них были открыты с моим участием, восемь - должны быть открыты до конца года. Сейчас рассматриваются выдвинутые предложения, в будущем году в регионах также откроется около 10 фабрик. Это очень позитивные подвижки. Ковроткачество – наше национальное искусство, в то же время это - продукция, имеющая выход на внешние рынки, отрасль, приносящая нашей стране валюту, область, устраняющая безработицу, особенно среди женщин. Ковроткачество имеет очень большой потенциал. Государство выделило средства, все эти фабрики строятся за счет государства, и станки, и все другое оборудование закупаются за счет государственных средств. Всю производственную цепочку мы должны создавать последовательно. Поэтому дано указание, в этом и следующем году в различных регионах будут открыты пункты по приему шерсти. Этот вопрос был проанализирован, и мы увидели, что и здесь возникла хаотичная ситуация. У нас всего в одном или двух местах имеются пункты по приему шерсти. И те находятся в таком состоянии, что, наверное, лучше бы их и не было. Поэтому будут созданы новые современные пункты. Определены районы, предусмотрены средства. Это первый вопрос. Во-вторых, в городе Сумгайыт намечено строительство прядильно-красильной фабрики. На эти цели выделены средства. Надеюсь, что в будущем году состоится открытие фабрики, чтобы мы положили конец внешней зависимости как в краске, так и в пряже. Конечно, после этого мы должны обеспечить выход на внешние рынки. Для этого мы, наверное, должны более активно участвовать в выставках, международных мероприятиях. Также необходимо принимать и меры рекламного характера, чтобы Азербайджан представил миру свое национальное искусство", - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев добавил, что происходит оживление в строительном секторе.

"Это оказывает позитивное влияние и на сектор строительных материалов. В будущем году работа в этой сфере будет идти еще быстрее. В настоящее время в городе Баку строятся 95 жилых зданий. Особенность этих зданий в том, что они будут построены на месте непригодных, аварийных домов, а в некоторых случаях – лачуг. Проживающим там гражданам выплачивается компенсация или выдаются деньги на аренду жилья. Затем они будут обеспечены еще более просторными квартирами. Один проект уже реализован. Жители, проживавшие там прежде и живущие сейчас, очень довольны. Им предоставлены отремонтированные, современные и более просторные квартиры. Это как социальный, так и экономический проект. Он оказывает очень большое влияние на строительный сектор. В то же время, по линии ГАЖС – Государственного агентства жилищного строительства в Ясамальском районе строится большой городок. В государственном бюджете будущего года должны быть предусмотрены средства для того, чтобы был продолжен и этот проект, и осуществлен новый проект ГАЖС в поселке Говсан", - сказал глава государства.

Президент Азербайджана сказал, что продолжается строительство центров «ASAN xidmət».

"В ближайшие месяцы откроются новые центры в городах Мингячевир и Губа. А в будущем году планируется открытие новых центров в городах Шеки и Имишли. Я считаю, что в будущем году строительство центров «ASAN xidmət» должно начаться еще в нескольких городах. Потому что этот проект имеет очень большой эффект, высоко оценивается народом, коэффициент одобрения близок к 100 процентам. Поэтому мы должны стремиться к тому, чтобы во всех регионах, - сейчас мы приближаемся к этому, - после этого повсеместно действовал «ASAN xidmət». «ASAN» расширяет свои функции. Сейчас оказываются коммунальные услуги. Создаются центры «ABAD». Находясь в Масаллы, Балакене, я ознакомился там с продукцией крестьян-фермеров. Это имеет очень большую пользу. В то же время создание центров «ABAD» будет большой поддержкой и реализации программы самозанятости. Что касается программы самозанятости, то я дал указания об этом на прошлых совещаниях. Сейчас внесены необходимые поправки и в законодательство. У Министерства труда и социальной защиты населения образуются достаточно большие средства, которые направляются на реализацию программы самозанятости. Первичная информация позитивна. Этот вопрос воспринимается на местах с очень большим интересом. Конечно, государство за свой счет создает бесплатную возможность для тех, кто живет в тяжелом положении, предоставляет средства для того, чтобы они после этого обеспечили свое проживание на нужном уровне. Развитие туризма – следующая реальность. За последние год-два мы видим стремительное развитие в этой сфере. В центрах туризма на местах мне говорят, что особенно в летние месяцы и в основной туристический сезон в отелях не бывает мест. Поэтому обязательно необходимо обеспечить строительство новых отелей. Местные органы исполнительной власти должны создавать условия, выделять места, и частный сектор должен активно вкладывать инвестиции в эту сферу", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства сказал, что проводится мониторинг в связи с выполнением стратегических дорожных карт. Мне было доложено об итогах мониторинга.

"Мониторинг показывает, что в некоторых случаях выполнение намеченных мер задерживается. Этого нельзя допускать. Перед всеми государственными структурами была поставлена задача. Каждая государственная структура знает, что делать. Поэтому в некоторых структурах исполнение стратегических дорожных карт составляет 50 процентов, 70 процентов, а в некоторых – 10 процентов, 15 процентов. Необходимо потребовать разъяснения этого. Я даю указание, чтобы структуры, допустившие опоздание, в скором времени создали поворот в своей работе. В целом, принятие и объявление стратегических дорожных карт – очень серьезная реформа, предусмотрено 164 приоритета и 683 меры. Все они должны найти решение до 2020 года. Поэтому итоги мониторинга по данному вопросу должны быть проанализированы, структуры, допустившие здесь недочеты, должны поскорее исправить их. Мне будет регулярно предоставляться информация. Задержки должны быть устранены. Пусть соответствующие государственные структуры сделают выводы", - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев озвучил некоторые цифры, связанные с ненефтяным экспортом страны, чтобы азербайджанская общественность видела, какие прекрасные результаты дает проделанная работа.

"Эти цифры отражают восемь месяцев. Показатели девяти месяцев, наверное, станут известны через некоторое время. То есть сейчас до внимания азербайджанской общественности будут доведены показатели восьми месяцев. Таким образом, насколько повысился наш экспорт? Экспорт овощей – на 68 процентов, в том числе помидоров – на 60 процентов. Сегодня экспорт помидоров является самой прибыльной сферой ненефтяного сектора. За восемь месяцев это принесло стране 128 миллионов долларов, есть рост на 59 процентов. Экспорт картофеля вырос на 63 процента, салата – на 20 процентов, лука – в 15 раз. Экспорт хлопка увеличился в 2,4 раза, в том числе хлопкового волокна – в 8,4 раза, фруктов - в целом на 12 процентов, но по яблокам и персикам - рост был более чем в два раза. Экспорт молочных продуктов увеличился в четыре раза. Спиртных и неспиртных напитков – на 28 процентов, в том числе вина – на 56 процентов. Продукция переработки фруктов и овощей – на 50 процентов, табачные изделия – на 45 процентов, чай – на 63 процента, масла растительного и животного происхождения – на 19 процентов, шоколад – на 65 процентов. Промышленная продукция: золото – на 56 процентов, электроэнергия – в 4,1 раза, алюминий – на 28 процентов, продукция химической промышленности – на 25 процентов, пластик – на 14 процентов, концентраты медной руды – на 94 процента, оборудование, механические установки – на 48 процентов, медь и изготовленная из нее продукция – на 54 процента, ткацкая продукция – на 92 процента. Электрическое оборудование и части – на 75 процентов, камень, гипс, цемент – в 34 раза. Эти цифры – наилучший показатель. Они показывают, что все наши задачи, связанные с развитием ненефтяного сектора, успешно выполняются. Я отмечал и в предыдущие периоды, что наш главный приоритет - развитие ненефтяного сектора. На последующие периоды поставлена задача добиться еще большего роста ненефтяного экспорта, и мы добиваемся этого. Потому что таковы перспективы нашего развития. Экспорт ненефтяной продукции приносит нам валюту в крупном объеме. Это только первый этап нашей работы. Сейчас агропарки, теплицы, развитие животноводства, наша политика индустриализации дадут после этого еще большие результаты. Когда я всегда говорю, что с оптимизмом думаю о будущем развитии нашей страны, я основываюсь вот на этом", - сказал глава государства.

Глава государства сказал, что общественно-политическое положение Азербайджана также может быть примером для многих стран.

"Единство народа и власти как всегда прочное. Экономические показатели, - сегодня эти показатели были озвучены на совещании, - могут быть примером для каждой страны. Наши перспективы таковы – развитие промышленности, сельского хозяйства, реализация инфраструктурных проектов, проектов железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, "Южный газовый коридор", разработка месторождений «Азери», «Чираг», «Гюнешли». И это только перечисленные мной основные направления. Поэтому уверен, что не только до конца этого года, но и в последующие годы наша страна будет успешно развиваться, Азербайджан всегда будет на высоте. Спасибо", - заключил Президент Ильхам Алиев.