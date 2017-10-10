В Азербайджане для проживающих вдоль автомобильных дорог водителей будут выделены бесплатные места для парковки

2017-10-10 22:02 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев во вторник подписал указ о внесении изменений в "Положение о местных исполнительных властях", утвержденное указом Президента Азербайджана указом номер 648 от 6 июня 2012 года.

Согласно указу Президента к "Положению о местных исполнительных властях" поручено добавить подпункты 3.15.13 и 3.15.14 следующего содержания:

"3.15.13. Согласно 53-му пункту закона Азербайджанской Республики "О дорожном движении", для пользователей легковых автомобилей, проживающих в домах и зданиях, расположенных вдоль автомобильных дорог с местами для парковки, согласно их обращению, выделяет бесплатные парковочные места и предоставляет индивидуальный парковочный талон".

"3.15.14. Передачу информации по индивидуальному талону обеспечивает Главное управление Государственной дорожной полиции Министерства внутренних Дел Азербайджана".

"К 4.9.16-му подпункту после слова "остановка" добавить слова "площадки и парковка"

Согласно указу поручено добавить подпункт 4.15.9-1 следующего содержания:

"4.15.9-1. Предоставить Министерству внутренних дел Азербайджанской Республики согласованные предложения в связи с обеспечением мест парковки на государственных автомобильных дорогах".