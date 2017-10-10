Глава Каталонии попросил отложить объявление независимости

2017-10-10 22:02 | www.oxu.az | 4

Глава Каталонии Карлес Пучдемон призвал парламент оставить возможность для переговоров с Мадридом.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает каталонский телеканал TV3, который вел прямую трансляцию выступления каталонского лидера в парламенте автономного сообщества.

«Результаты референдума являются мандатом народа к тому, чтобы Каталония стала независимым государством в форме республики. Предлагаю парламенту приостановить принятие декларации независимости для возможности дальнейшего диалога», — заявил Пучдемон.

С.Б.

