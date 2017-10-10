Katalonya Başbakanı: Bağımsızlık sürecini askıya almalıyız

2017-10-10 22:16 | www.trend.az | 1

Katalonya Özerk Bölgesi'nin yönetimi, İspanya ile müzakerelere devam etmek kararı aldı. Katalonya Başkanı Carles Puigdemont, "Bağımsızlık sürecini askıya almalıyız. İspanya ile müzakere için zaman gerekli." açıklamasında bulundu.

Katalonya Özerk Bölgesi'nin yönetimi, İspanya ile müzakerelere devam etmek kararı aldı. Katalonya Özerk Yönetim Başkanı Puigdemont'un yerel parlamentoda yaptığı açıklamadan satır başları:

- Bağımsızlık için halkın iradesi takip edilecek.

- İspanya ile müzakere için zaman gerekli.

Kaynak: Hurriyet

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