Парламент Греции разрешил детям с 15 лет менять пол

2017-10-10 22:33 | www.oxu.az | 3

Греческий парламент проголосовал за законопроект о "Юридическом признании гендерной идентичности", разрешающий несовершеннолетним детям с 15 лет менять пол, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Несмотря на то, что соответствующая статья законопроекта не набрала большинства голосов, она оказалась принята в виду особенностей греческого законодательства.

При поименном голосовании статью поддержали 148 депутатов при необходимых для принятия 151. Против были 124 депутата и 13 воздержались. Поскольку были воздержавшиеся, статья считается принятой.

"Стало законом само собой разумеющееся личное право, средневековая и чуждая (оппозиционная партия "Новая демократия") НД Георгиадиса и Мицотакиса была побеждена", — написала официальный представитель СИРИЗЫ Рания Свингу в Twitter.

Всего в голосовании участвовали 285 депутатов из 300.

Н.Г.