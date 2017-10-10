Трамп рассказал о возможности начала третьей мировой войны

2017-10-10 22:43 | www.oxu.az | 3

Президент США Дональд Трамп ответил на слова сенатора Боба Крокера, заявившего, что он может привести страну на «путь к третьей мировой войне», передает Oxu.Az со ссылкой на NBC News.

«Мы были на неправильном пути. Последние 25 лет предыдущие администрации вели нас к большим проблемам, которые раньше мир не видел. Мы сейчас на правильном пути», — заявил он.

Американский сенатор Боб Коркер раскритиковал работу президента США Дональда Трампа и заявил, что Трамп относится к своей работе в Белом доме как к реалити-шоу.

При этом, по его словам, американский лидер угрожает другим странам, и этом может привести к Третьей мировой войне.

С.Б.

