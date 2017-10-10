Для Мадрида недопустимо "неявное объявление независимости" Каталонии и его приостановка

2017-10-10 22:50 | www.trend.az | 2

Власти Испании считают недопустимым делать "неявное объявление независимости" Каталонии, а затем приостанавливать его действие. Об этом корреспонденту ТАСС во вторник сообщили источники в парламенте пиренейского королевства.

"Правительство считает неприемлемым придавать юридическую силу закону о референдуме, действие которого было приостановлено Конституционным судом, - отметили представители властей. - Также недопустимо делать неявно выраженное провозглашение независимости, а потом приостанавливать это".

Ранее глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что по итогам референдума 1 октября Каталония завоевала право стать независимым государством в форме республики, но пока временно приостанавливает процесс ее провозглашения, желая добиться диалога с Мадридом.