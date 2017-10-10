Вспоминая Муслима Эльдарова - выставка и презентация книги (ФОТО)

2017-10-10 22:59 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня в Азербайджанском национальном музее искусств в Баку открылась выставка работ художника, скульптора Муслима Эльдарова (1956-2003 годы), а также прошла презентация монографии о его жизни и творчестве, сообщает Trend Life.

Мероприятие посетили видные общественные деятели, известные представители науки, литературы, культуры и искусства. Среди них - президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Акиф Ализаде, министр культуры и туризма Абульфас Гараев, народный художник СССР, вице-президент Российской академии художеств Таир Салахов, председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар Рзаев, председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка Фирангиз Ализаде, председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов, председатель правления Союза архитекторов Азербайджана Эльбай Гасымзаде и многие другие.

В своих выступлениях министр культуры и туризма Абульфас Гараев, председатель Союза архитекторов Азербайджана Эльбай Гасымзаде, директор музея, заслуженный деятель искусств Чингиз Фарзалиев отметили, что вспоминая Муслима Эльдарова нужно говорить не только о его творчестве, но также и об общественной деятельности.

Было подчеркнуто, что Муслим Эльдаров всегда был полон новых идей, всегда выступал с новыми инициативами, все над чем он работал было сделано с большим мастерством.

Выступившие подчеркнули, что Муслим Эльдаров - человек большого таланта, он был активным общественным деятелем и необыкновенным организатором. Наряду с тем, что он был прекрасным художником и скульптором, но также был настоящим человеком – добрым, отзывчивым, внимательным. Он прожил недолгую жизнь, но успел много сделать и создать, вся его деятельность была направлена на благо родины.

Отец Муслима Эльдарова, ректор Азербайджанской государственной академии художеств, народный художник Омар Эльдаров отметил, что с нетерпением и большим волнением ждал этого дня. Омар Эльдаров рассказал о жизненном пути своего сына, его творческой и общественной деятельности.

Говоря об организации Муслимом Эльдаровым многочисленных выставок азербайджанских художников за рубежом, реализации различных проектов, ректор Академии подчеркнул: "Муслим, был очень общительным человеком, думаю, поэтому, он уделял больше времени общественной работе, чем творчеству…".

Супруга Муслима Эльдарова, заслуженный художник Азербайджана Ирина Эльдарова представила вниманию гостей вечера монографию, которая охватывает детство, студенческие годы, период создания Бакинского центра искусств, издательскую и общественную деятельность Муслима Эльдарова.

Ирина Эльдарова выразила признательность всем участникам мероприятия за внимание к его творчеству и деятельности, отметив: "Муслим, видел свое счастья в работе для своей родины".

Далее гости ознакомились с экспозицией, в которую вошли более 80-ти произведений – среди них живопись, графика, скульптура.

Муслим Эльдаров родился в 1956 году в семье известного скульптора Омара Эльдарова. Окончил Азербайджанское государственное художественное училище им. Азима Азимзаде, а затем Санкт-Петербургский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Репина.

Летом 1986 года Муслим Эльдаров стал одним из создателей и руководителей Ассоциации творческой молодежи Азербайджана. Это было первое неформальное объединение на территории бывшего СССР. Позже данная ассоциация переродилась в БЦИ (Бакинский центр искусств). БЦИ был довольно мощной организацией, состоящей из молодых фотографов, музыкантов, художников, архитекторов, публицистов и т.д.

В 1994 году Эльдаров стал одним из инициаторов и учредителей компании Anglo-Casрian Services Ltd, реализовавшей многопрофильные проекты регионального и международного значения. Одним из них стал выпуск в 1994 году журнала Casрian, а позже и журналов "Salam", "Great Silk Road", "Casрian research". Также были учреждены "GSRW news" и издательский дом Anglo-Casрian рublishing Ltd, выпущены в свет фундаментальные издания: "Государственная книга Азербайджана", "Государственная книга Казахстана", "Государственная книга Узбекистана", "Нефтяная энциклопедия Казахстана", проведены международные выставки и конкурсы.

Муслим Эльдаров скоропостижно ушел из жизни в 2003 году, не дожив до 47-летия всего месяц. Но память об этом удивительном человеке по сей день живет в сердцах поклонников его творчества, многочисленных друзей, коллег...

Выставка продлится до 17 октября 2017 года.

(Автор: Джани Бабаева)