Цена нефти растет на новостях о сокращении экспорта из Саудовской Аравии

2017-10-10 23:10 | www.trend.az | 4

Мировые цены на нефть заметно растут на фоне сообщений о сокращении объемов экспорта Саудовской Аравией в ноябре, свидетельствуют данные торгов, пишет РИА Новости.

По состоянию на вечер вторника стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,25% - до 56,49 доллара за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 2,54% - до 50,86 доллара за баррель.

Инвесторы продолжают отыгрывать информацию о том, что Саудовская Аравия планирует рекордно сократить экспорт нефти в ноябре. Государственная нефтяная компания страны Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) намерена сократить поставки примерно на 560 тысяч баррелей в сутки - до 7,15 миллиона баррелей сутки. Saudi Aramco осуществит "крупнейшее сокращение поставок в своей истории" в ноябре, отметил представитель пресс-службы министерства энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии.

Кроме того, росту стоимости нефти поспособствовали заявления генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо ранее во вторник. По его словам, не исключено, что в следующем году потребуются "чрезвычайные меры" для поддержания сбалансированного рынка в среднесрочной и долгосрочной перспективах.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на девять месяцев - до конца марта 2018 года.

Теперь участники рынка ожидают выхода данных по запасам нефти в США от Американского института нефти (API) в среду и от Минэнерго США в четверг.