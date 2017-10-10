Фонд Гейдара Алиева представил работы участников II Международного симпозиума по скульптуре "Песнь в камне" (ФОТО)

2017-10-10 23:20 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - При организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева с 1 по 10 октября в Баку был проведен II Международный симпозиум по скульптуре "Песнь в камне".

В период проведения симпозиума 20 скульпторов из Азербайджана, Украины, Новой Зеландии, Турции, Ирана, Туниса, Иордании, Испании, Сербии, Великобритании, России и Китая создавали различные произведения из природных камней. Работы были выставлены в Государственном историко-этнографическом заповеднике "Гала".

Исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров осмотрел работы, созданные участниками симпозиума, интересовался процессом создания. Скульпторы выражали благодарность за организацию симпозиума, возможностью показать свое мастерство и поделиться опытом с коллегами, особо подчеркивая, что природные камни Азербайджана очень подходят для создания произведений искусства, выражения мыслей и творческих идей.

Скульптура – один из древних видов изобразительного искусства, и корни этого искусства в Азербайджане уходят глубоко в историю. Еще в древние времена в Азербайджане находили различные природные камни, отличающиеся особенностями и цветом. Пластические особенности абшеронского известняка, карабахского речного камня и черного мрамора, желтовато-белого шамкирского песчаника определяют своеобразие местной архитектуры и ее декоративных украшений.

Для скульпторов, которые работали под открытым небом в бакинском поселке Гала, не было конкретных тематических ограничений, им была предоставлена полная свобода самовыражения. Скульпторы из разных стран мира всего за несколько дней постарались показать в своих работах свое видение мира, воплотить фантазии и мечты, вложив в каждое произведение все свое мастерство и душу, создав свою песнь в камне.

Оригинальный подход, креативность мышления и умение опытных и молодых мастеров было воплощено в удивительные произведения искусства, каждый из которых был самобытен и неповторим – Михайло Левченко «Мечтающие о природе» (Украина), Хазем Немрави «Безымянный» (Иордания), Хуссейн Али Джаббар «Здание» (Великобритания), Мохаммед Боуазиз «Пространственная глубина» (Тунис), Рамон Конде «Вечность» (Испания), Несрин Караджан «Дом» (Турция), Ли Янг «Каспийское море» (Китай), Юрий Ткаченко «Семейная мелодия» (Россия), Ренате Вербрудж «Связь с Баку» (Новая Зеландия), Дорде Джпажак «Земной шар» (Сербия), Мортеза Шебани «Святилище» (Иран), Айдын Багиров «Гибрид», Мамед Рашидов «Циклоп» и «Ящик Пандоры», Бутунай Хагвердиев «Волна», Ильгар Агхашов «Зов предков», Орхан Набизаде «Хазри-Гилавар», Сулейман Рустамов «Космическая рыба», Кянан Алиев «Солнечная энергия», Фидан Ахундова «Сомнения», Фахраддин Рзаев «Происхождение мысли» (Азербайджан).

В беседе с корреспондентом Trend, зарубежные скульпторы, многие их которых впервые приехали в Баку, выразили восхищение столицей Азербайджана, ее древней и современной архитектурой, гостеприимством и радушием людей. И некоторые из них раскрыли замысел созданного произведения.

Несрин Караджан стала единственным скульптором, которая использовала яркие краски в своем произведении «Дом»: «Дом – это уют, комфорт, семья, место, где проходит и завершается наш жизненный путь. И чем больше в нем будет ярких красок, тем позитивнее будет окружающий мир».

Рамон Конде в своем произведении «Вечность» сравнил это метафизическое понятие с женскими формами: «Философия вечности - это духовное свойство, основанное на любви к ближнему, которое, прежде всего, направлено по отношению к женщине. Люди приходят и уходят из этого мира, но именно благодаря женщине человеческий род продолжается, стремится к вечности».

Ли Янг отобразил в камне Каспийское море, которое является одним из символов Азербайджана: «Каспийское море - лучезарное и грозное, большая кладезь природных богатств и неизведанных тайн, для одних это самый маленький в мире океан, для других - крупнейшее озеро, его берег – место романтических свиданий и причалов кораблей. А главное – это место, куда хочется всегда возвращаться».

Юрий Ткаченко в своем произведении «Семейная мелодия» показал гармонию взаимоотношений.

«Радость материнства, гордость отцовства, успех детей, здоровье и процветание – все это радости жизни, которые являются посылом вечности. Семейная мелодия в произведении – это и есть настоящая песнь в камне».

Михайло Левченко в произведении «Мечтающие о природе» затронул экологическую проблему: «Надо беречь природу и охранять для того, чтобы человек мог дышать свежим воздухом, пить и купаться в чистой воде, наслаждаться красотой полей, лесов, гор. Самое интересное, что беречь окружающую среду человеку приходится от себя самого, самого главного ее разрушителя и загрязнителя. Природа не должна погибнуть, она должна процветать».

Орхан Набизаде представил родной город Баку в композиции «Хазри-Гилавар» в виде двух образов – мужчины и женщины, объединенных оливковой ветвью – символом мира.

«Хазри - холодный морской ветер, который дует через Апшеронский полуостров в течение всего года, является прибрежным ветром с сильным штормом, поэтому я изобразил его в образе мужчины. Хазри противоположен Гилавару, тёплому ветру с юга, который обычно ощущается в течение всего лета. Поэтому я изобразил его в виде женщины. Это противостояние, или скорей единство, и привело к тому, что Баку называют городом ветров».

Мамед Рашидов в произведениях «Циклоп» и «Ящик Пандоры» показал актуальную проблему – зависимость от социальных сетей.

«Это зависимость от компьютерных игр, виртуальных знакомств, чатов, а теперь и социальных сетей. Все, что было создано для простоты общения между людьми, теперь несет угрозу для психики и здоровья. Зависимость от социальных сетей заставляет людей постоянно находиться в онлайн-общении, забывая про реальных людей и реальное время. Сегодня необходимо больше живого общения».

Отметим, что Азербайджан с Международным симпозиумом по скульптуре "Песнь в камне" был принят в Международный симпозиум альянса скульпторов (İSSA).

Работы, созданные в рамках симпозиума, будут экспонироваться в "Sevirəm" в Хатаинском районе Баку.

Напомним, что Международный симпозиум по скульптуре "Песнь в камне" впервые был проведен в 2016 году, и в мероприятии приняли участие 14 скульпторов из 10 стран. Созданные в рамках симпозиума работы в настоящее время выставлены в парковом комплексе "Sevirəm" в Хатаинском районе Баку.

(Автор: Вугар Иманов)