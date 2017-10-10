На основании нового механизма роль школьного образования в Азербайджане значительно возрастет - министр

2017-10-10 23:42 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - На основании нового механизма общий бал, набранный выпускником для приема в вуз, будет определяться на основании результатов выпускного и приемного экзаменов, роль школьного образования значительно возрастет. Об этом сказал министр образования Азербайджана Микаил Джаббаров на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2017 года и предстоящим задачам.

"Минуло уже четыре года после вступления в силу «Государственной стратегии по развитию образования», подготовленной по Вашей инициативе и утвержденной Распоряжением Вашего превосходительства от 24 октября 2013 года.

С Вашего позволения хотел бы довести до Вашего высокого внимания информацию об успехах, достигнутых за минувший период текущего года по достижению целей, определенных в стратегии, и предстоящих задачах", - сказал министр.

По словам Джаббарова, на основании заказа Министерства образования в рамках замены аварийных школ установлены 73 школы модульного типа. "До конца нынешнего года количество сданных в пользование школ модульного типа достигнет 100", - отметил министр.

"На основании Вашего поручения эта работа продолжится и в будущем году, 137 малокомплектных и аварийных сельских школ в 44 районах будут заменены школами модульного типа.

Наряду с этим, в этом году построены или капитально отремонтированы один центр профессионального обучения, один детско-юношеский центр развития, одна учебно-спортивная база, кампус и корпуса для трех университетов.

Как очередное наглядное свидетельство Вашей заботы, в новом здании школы номер 20, построенном в Ясамальском районе столицы, созданы прекрасные условия для обучения 4 тысяч учеников. Участие Вашего превосходительства в открытии школы в первый день нового учебного года и выступление перед коллективом с речью программного характера еще более повысили ответственность работников образования в выполнении поставленных задач по воспитанию учащихся в духе верности родине, сохранению национальных ценностей, применению инноваций, современных технологий. Господин Президент, от имени многотысячных работников образования выражаем Вам глубокую признательность за большое внимание и заботу о развитии образования в нашей стране", - сказал министр образования Азербайджана.

Он также отметил, что 15 сентября в восстановленном селе Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района начала действовать новая школа, первый урок во всех школах был посвящен восстановлению Джоджуг Мерджанлы, возвращению жителей в родные края, целенаправленной политике государства в этом направлении. "Это событие внесло большой вклад в дело воспитания учащихся учреждений общего образования в духе патриотизма", - отметил Джаббаров.

"Работа, проводимая в соответствии со стратегией в сфере стимулирования деятельности учителей, продолжалась и в 2017 году, в 26 городах и районах проверены знания и умения 50 тысяч учителей, таким образом, завершилось диагностическое оценивание всех учителей по стране", - подчеркнул министр.

По его словам, политика, проводимая в сфере повышения общественного статуса профессии учителя, придала стимул выбору этой специальности более знающими и подготовленными людьми. "Так, в нынешнем году для участия в конкурсе по приему на работу электронные заявления подали 49 тысяч учителей, это в три раза больше по сравнению с 2013 годом. В результате конкурса, проведенного прозрачно и объективно, на работу были приняты 5 тысяч 644 учителя.

Принимаемые целенаправленные меры в значительной степени повысили интерес к профессии учителя у абитуриентов, показавших высокий результат. 1359 абитуриентов, набравших свыше 500 баллов на вступительных экзаменах в этом году, выбрали педагогическую специальность.

Господин Президент, с учетом того, что подготовка к школе играет исключительную роль для будущего развития и обучения детей, в прошлом учебном году во всех регионах за счет средств государственного бюджета 55 процентов пятилетних детей были привлечены к обучению, а в нынешнем году планируется довести это до 65 процентов. Предусмотрено довести эту цифру до 90 процентов до 2020 года, и это соответствуют уровню самых развитых стран мира", - сказал Микаил Джаббарв.

Министр довел до внимания, что в городе Баку полностью электронизирован процесс приема учеников в первый класс, посредством электронных услуг 50 тысяч детей приняты в школы столицы. "В последние годы намного повысился прием в первые классы. Так, если в 2013 году этот показатель составлял 138 тысяч, то в этом году в первые классы были приняты 165 тысяч детей.

С учетом того, что в стратегии главным приоритетом объявлено качество образования, 2017-2018 учебный год объявлен «Годом качества в общем образовании». На основе анализа итогов года будут приняты меры по разработке критериев качества для учреждений образования, оцениванию деятельности общеобразовательных школ в соответствии с этими критериями, выявлению инновативных учителей", - сказал Джаббаров.

Микаил Джаббаров отметил, что, благодаря государственной заботе об образовании, благоприятным условиям, созданным в этой сфере, продолжается стабильная позитивная динамика качественных показателей выпускных экзаменов в учреждениях среднего образования. "В нынешнем году выпускной экзамен с применением новых образовательных программ в IX классах проведен в новом порядке. Через два года состоится первый выпуск этих учеников и в связи с этим совместно с Государственным экзаменационным центром определены новые механизмы экзаменов. Если раньше оценивались теоретические знания получающих образование, то на основании новой системы будут оцениваться умение по применению знаний.

На основании нового механизма общий бал, набранный выпускником для приема в вуз, будет определяться на основании результатов выпускного и приемного экзаменов, роль школьного образования значительно возрастет, результат выпускного экзамена будет напрямую влиять на поступление в вуз.

Для создания возможности учащимся получить более высокую компетенцию по направлениям избранной специальности несколько лет назад была значительно расширена сфера уклона, начавшегося на уровне полного среднего образования, и охватила 720 школ и 35 процентов учеников X классов", - сказал министр.

"В результате организации системной работы с талантливыми детьми расширилось олимпиадное движение в стране, для этого были созданы центры подготовки к олимпиадам. В текущем году к республиканским предметным олимпиадам были привлечены до 30 тысяч школьников, и это на 9 процентов больше по сравнению с прошлым годом. В 2017 году азербайджанские школьники завоевали две золотые, шесть серебряных и 32 бронзовые медали на всемирных предметных олимпиадах и конкурсах знаний.

Меры, предпринимаемые по повышению качества общего образования, проявились также в результатах приема в высшие учебные заведения. В нынешнем году в вузы поступили 37624 человека. Повышение уровня знаний абитуриентов, завоевавших звание студента, отражают нижеследующие цифры. За последние четыре года число набравших 300 баллов увеличилось на 16 процентов, свыше 400 баллов – на 19 процентов, свыше 500 баллов – на 28 процентов, свыше 600 баллов – на 43 процента.

Хотя в этом году число подавших документы в магистратуру высших учебных заведений сократилось на 46 процентов, число поступивших увеличилось на 36 процентов. В связи с правом отсрочки от действительной военной службы число юношей, поступивших в магистратуру, увеличилось на 74 процента по сравнению с прошлым годом.

Для обеспечения гибкости университетов в академической и научной деятельности, а также применения современных моделей корпоративного управления, на основании Ваших соответствующих распоряжений Бакинскому инженерному университету, Бакинскому государственному университету, Азербайджанскому университету языков, Азербайджанскому государственному экономическому университету присвоен статус публичного юридического лица", - отметил Джаббаров.

Министр образовани также сказал, что студенческий кредитный фонд «Маарифчи», созданный по инициативе Министерства образования, в котором в настоящее время принимают участие 12 высших учебных заведений, предоставил 118 студентам из малообеспеченных семей образовательные кредиты. "Отмечу и то, что в нынешнем учебном году образовательные кредиты студентам из малообеспеченных семей будут предоставляться на беспроцентной основе. Вместе с тем, для расширения программы есть необходимость в государственной поддержке.

С учетом потребности студентов, получающих образование в вузах, расположенных в Баку, по инициативе Фонда Гейдара Алиева началось строительство современного комплекса общежития. Комплекс будет передан в пользование студентов в следующем учебном году.

Мы рассматриваем еще один вопрос подобного рода – создание единых научных лабораторий, научно-исследовательского центра для высших учебных заведений. Создание таких центров не только сэкономит финансовые средства, но и позволит реализовать научный потенциал высших учебных заведений, коммерциализировать знания и более эффективно использовать современное исследовательское оборудование.

В этом году минует 10 лет со времени приема «Государственной программы по образованию азербайджанской молодежи за рубежом». В настоящее время образование по программе продолжают 650 студентов.

15 сентября состоялось открытие после реконструкции учебного корпуса Азербайджано-французского университета (UFAZ), созданного по инициативе Вашего превосходительства и предоставляющего возможность нашим гражданам получить качественное образование, соответствующее стандартам ведущих университетов, не выезжая за рубеж. Хотел бы особо отметить интерес иностранных граждан к этому высшему учебному заведению. Так, здесь уже получают образование за счет собственных средств два иностранных студента.

Хотел бы отметить, что проект «Государственной программы по усовершенствованию академического потенциала местных высших учебных заведений» подготовлен именно на основе вышеназванных принципов. В отличие от прежней «Государственной программы по образованию азербайджанской молодежи за рубежом», в новую программу добавлены такие новые цели, как привлечение иностранного профессорско-преподавательского состава к преподаванию в ведущих университетах Азербайджана, проведение совместных научных исследований с их участием", - отметил министр.

Микаил Джаббарова выразил необходимость провести соответствующую работу в сфере реконструкции системы профессионального образования в условиях диверсификации экономики, обеспечения гибкого управления в этой сфере, подготовки профессиональных кадров, отвечающих требованиям работодателя, модернизации материально-технической базы, обновления содержания и повышения авторитета образования. "Создание согласно Вашему Указу от 20 апреля 2016 года Государственного агентства по профессиональному образованию стало важным шагом в этой сфере.

Для улучшения материально-технической базы построены современные центры профессионального образования в Баку, Гяндже и Габале, в городах Мингячевир и Губа началось создание образовательных центров «ASAN peşə», которые будут действовать в комплексах «ASAN həyat». В рамках мероприятий по рационализации сети учреждений профессионального образования на базе 34 предприятий созданы 14 государственных центров профессионального образования.

В сфере обеспечения получающих образование качественными учебными ресурсами при поддержке компании ВР, UNDP, Европейского Союза и Британского совета, с участием местных и зарубежных экспертов подготовлен новый куррикулум и учебные пособия по сельскохозяйственным и туристическим специальностям. В настоящее время работ в этом направлении продолжаются.

Проект «ASAN peşə», совместно реализуемый Министерством образования и «ASAN xidmət» c прошлого года, в 2017-2018 учебном году полностью охватил республику, путем подачи электронных документов в первые учреждения профессионального обучения были приняты 11 тысяч 684 человека. В нынешнем году в качественных показателях, принимавших участие в приеме, наблюдались позитивные изменения, число подавших документы лиц, имевших в аттестатах оценки «4» и «5», было в три раза больше по сравнению с прошлым годом.

С учетом более полного удовлетворения потребностей трудового рынка, приоритетных направлений развития экономики, в том числе специализации районов, с нынешнего года в первых учреждениях профессионального обучения началась подготовка кадров по 22 новым специальностям. Наряду с такими специальностями как «хлопкороб», «шелковод», «мастер табака», связанных с восстановлением традиционных отраслей сельского хозяйства, дан старт подготовки кадров по таким новым специальностям, как «оператор оросительных систем», «оператор по сохранению и складированию продукции в холодильных установках», «специалист по растениеводству», «специалист по агросервису», «специалист по животноводству».

Наряду с этим в системе профессионального обучения существует ряд проблем, мешающих выполнению требований, предусмотренных в Стратегической дорожной карте. Полная непригодность устаревшей материально-технической базы, заработная плата сотрудников, работающих в системе профессионального образования, находящаяся на более низком уровне, чем зарплата по специальностям на трудовом рынке, - самые серьезные проблемы в данной сфере.

Господин Президент, на основании Вашего Распоряжения в следующем году на государственном уровне будет торжественно отмечен 100-летний юбилей Азербайджанской Демократической Республики. Пользуясь случаем, прошу Вас рассмотреть вопрос о проведении в 2019 году на государственном уровне 100-летия Бакинского государственного университета.

Уважаемый господин Президент, 3 октября по случаю Дня учителя согласно Вашим распоряжениям группа работников образования была удостоена почетных званий и государственных наград. Позвольте от имени многотысячных работников образования выразить Вам глубокую признательность за внимание и доверие к нам", - сказал министр образования.