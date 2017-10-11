Госдеп выразил обеспокоенность арестом сотрудника посольства в Турции

2017-10-11 00:05 | www.trend.az | 4

Госдепартамент США выражает глубокую озабоченность арестом сотрудника своего посольства в Турции, заявила во вторник официальный представитель дипломатического ведомства Хезер Науэрт, передает РИА Новости.

"Мы были очень разочарованы тем, что власти Турции арестовали нанятого на месте сотрудника нашего посольства", — сказала она на брифинге.

По ее словам, "главный вопрос турецкому правительству заключается в том, что происходит и чего они хотят добиться".

"Эти действия очень тревожат нас, мы обеспокоены сложившейся ситуацией", — сказала она.

При этом Науэрт подчеркнула важность нанятых на местах сотрудников посольств США в разных странах. По ее словам, без этих людей американские дипломатические миссии просто не могли бы полноценно осуществлять свои функции.

Посольство США в Анкаре ранее заявило, что правительство США выражает глубокую обеспокоенность арестом сотрудника американского генконсульства в Стамбуле Метина Топуза и считает выдвинутые против него обвинения необоснованными и подрывающими давние партнерские отношения с Турцией.

На прошлой неделе посольство США объявило о приостановке выдачи неиммиграционных виз в американских дипмиссиях в Турции. Турецкое посольство ответило зеркально, объявив о приостановке выдачи виз американским гражданам.