Российский аналитик: "Мое заявление в связи с угрозами армян может быть передано в ФСБ"

2017-10-11 00:18 | www.apa.az | 5

19 сентября российский известный историк и политический аналитик Олег Кузнецов подал в Генеральную прокуратуру России заявлении в связи с распространяемым армянскими русскоязычными изданиями призывами к физическому насилию в отношении него.В своем заявлении он указывал, что статья анонимного автора, скрывающегося под псевдонимом «Пандухт», под названием «Ангелы армянского возмездия» содержит в себе признаки составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы) и ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).

Как сообщает московский корреспондент АПА, сегодня Олег Кузнецов получил по электронной почте ответ из Генеральной прокуратуры России за подписью прокурора отдела управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Д.В.Вагурина о том, что его заявление направлено для рассмотрения по существу прокурору Тульской области, по месту его регистрационного учета.

По данному факту корреспонденту АПА Олег Кузнецов сказал следующее:

"Я вижу в этом деле сейчас два позитивных и один негативный момент.

Первый позитивный заключается в том, что рассмотрение моего заявления будет находиться под контролем управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры России, а это, в свою очередь, означает то, что в Москве приоритет отдали той части моего заявления, в которой я говорю о наличии в этой публикации признаков состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»). То есть мое заявление будет рассматриваться с уклоном на противодействие экстремизму и терроризму, что само по себе не может не радовать. Скорее всего мое заявление будет передано на рассмотрение в Управление ФСБ России по Тульской области, а в этом ведомстве экстремистов и террористов совсем не любят, особенно заграничных.

Второй позитивный момент заключается в том, что в 2015 году правоохранительные органы региона уже проводили в отношении меня проверку, поэтому мне придется сталкиваться при проведении процессуальных действий с уже знакомыми ранее сотрудниками спецслужб и правоохранительных органов, которым не нужно "с нуля" объяснять ситуацию, поскольку они, как говорят в России, находятся "в теме". Это обстоятельство серьезно облегчит для меня доказывание своей позиции. К тому же экспертные учреждения Тульской области, о чем знают очень многие в России, отличаются "обвинительным уклоном" своих заключений, и будет странно видеть, если они вдруг оправдают армянского борзописца.

Но есть и негативный момент: Тульская область долгое время была оплотом армянского бизнеса в Центральной России, и только приход на пост губернатора области Алексея Дюмина, бывшего генерал-лейтенанта и командующего Силами специальных операций МО РФ, ослабил позиции армянского лобби в регионе. Достаточно сказать, что на центральной площади города-героя Тулы над зданием бизнес-центра, принадлежащего авторитетному бизнесмену Рафику Папяну, красовалась вывеска "Армения", ныне канувшая в небытие. Поэтому прокуратура Тульской области и УФСБ России в регионе при рассмотрении моего заявления могут испытать на себе сильное давление - как моральное, так и финансовое - с целью не допустить принятия процессуального решения о наказании издания русскоязычной армянской прессы за распространение призывов к насилию, превозношение национальной исключительности армян и оскорблений в адрес других народов России.

Теперь остается ждать и надеяться, что соблюдение законности в действиях прокуратуры Тульской области будет главенствовать над всеми прочими внешними обстоятельствами".