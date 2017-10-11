Горбачев нашел в России «много своих каталоний»

2017-10-11 00:25 | www.oxu.az | 6

Бывшего президента СССР Михаила Горбачева попросили прокомментировать события в Каталонии, где состоялся не признаваемый испанскими властями референдум о независимости.

Как передает Oxu.Az, его цитирует «Интерфакс».

«Я не буду говорить про испанскую Каталонию. Не буду, потому что у нас много своих "каталоний", с которыми надо еще много разбираться», — ответил Горбачев, находясь на презентации своей книги «Остаюсь оптимистом».

Как уточняет РИА Новости, политика спросили о том, можно ли, на его взгляд, провести параллели между происходящим в Каталонии и событиями в СССР в преддверии его распада. Последний советский руководитель отказался уходить от темы мероприятия.

С.Б.

