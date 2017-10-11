На девяти улицах Баку запланирована организация специальных полос движения - глава Бакинского транспортного агентства

2017-10-11 00:20 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Для стимуляции пользования населения общественным транспортом на 9 улицах города запланирована организация специальных полос движения. Об этом сказал Генеральный директор Бакинского транспортного агентства Вюсал Керимли на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2017 года и предстоящим задачам.

"Стремительное развитие нашей страны в последние годы под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, работа по благоустройству и созиданию, реставрация древних исторических и культурных памятников, создание архитектурных образцов нового колорита, реализация широкомасштабных инфраструктурных проектов, строительство административных и жилых зданий отчетливо проявляется в столице – городе Баку.

Наша столица, являющаяся сегодня одним из красивейших городов мира, наряду с тем, что сочетает в себе большинство характерных черт современных мегаполисов, успешно проводит престижные международные мероприятия. Господин Президент, международная политика, проводимая Вами, обуславливает посещение нашей страны иностранными гостями и туристами", - сказал Керимли.

По словам генерального директора, новый облик столицы Азербайджана создает необходимость в усовершенствовании транспортной системы, повышении качества перевозки пассажиров, эффективном регулировании городского транспорта для жителей и гостей столицы. "Как ответ на новые вызовы в сфере транспорта в нашей развитой столице в декабре 2015 года соответствующим Указом было создано Бакинское транспортное агентство.

Главные направления деятельности агентства заключаются в регулировании общественного транспорта и службы такси на территории города Баку, согласование дорожно-строительных проектов, установка дорожных знаков и светофоров, информирование участников дорожного движения о ситуации на дорогах. В связи с этим наша деятельность построена с учетом местных социально-экономических реалий и передового опыта мировых мегаполисов, в нашей работе широко используются предложения и рекомендации международных экспертов, приглашенных по Вашему указанию во время первых Европейских игр. В соответствии с Вашим поручением, в первую очередь, были проанализированы организация и управление службой пассажироперевозок в городе Баку.

Анализ общественного транспорта показал, что существует дублирование на автобусных маршрутных линиях города Баку. Оптимизированы линии, не соответствующие городу и градостроению, количество перевозчиков снижено с 57 до 48, маршрутных линий – с 157 до 150. Работы в этом направлении будут продолжены", - сказал Керимли.

Он отметил, что проанализирована производственная база, принадлежащая 48 перевозчикам, установлено, что большинство гаражей и материально-техническая база не соответствуют современным требованиям. "В результате требований, установленных агентством, компании-перевозчики создали пять новых производственных баз (гаражей), купили 25 новых автобусов, отремонтировали и сдали в эксплуатацию свыше 800 автобусов.

Наряду с этим, хотел бы отметить, что в настоящее время в городе период, минувший после производства 468 из 2124 автобусов, предназначенных для перевозки пассажиров, составляет до 5 лет, 1577 – между 6-10 годами, а 79 – свыше 10 лет. С учетом того, что за раз в среднем один автобус перевозит 70-80 пассажиров, для безопасных и качественных пассажироперевозок в городе Баку есть необходимость в поэтапном обновлении 50 процентов автобусов.

Как во всех сферах, в общественном транспорте также началось применение безналичной оплаты. В 300 автобусах, принадлежащих Обществу с ограниченной ответственностью «BakuBus», созданному по Вашей инициативе в составе Исполнительной власти города Баку, 150 автобусах, относящихся к другим перевозчикам, в 450 автобусах в целом, а также на аэропортовской экспресс-линии и в Бакинском метрополитене оплата проезда осуществляется единой картой", - подчеркнул глава Бакинского транспортного агентства.

Как сказал Вюсал Керимли, в Центре обучения водителей, созданном при агентстве, началась специальная подготовка водителей автобусов по профессиональной деятельности и поведению. "К обучению допускаются только водители, возраст, специализация и здоровье которых позволяют осуществлять эту деятельность. На обучении водителям разъясняется необходимое законодательство в данной сфере, проводятся занятия по культуре поведения и психологии, преподаются практические и теоретические навыки по безопасному и осторожному управлению автобусом. Водители, прошедшие обучение, будут внесены в Единую информационную базу агентства, перевозчикам будет рекомендовано принимать на работу именно этих водителей.

Деятельностью такси в городе Баку занимается в основном частный сектор. Отмечу, что в деятельности такси обеспечена прозрачность. Так, юридические и физические лица, желающие получить значок отличия для работы таксистом, через 5-7 минут после обращения обеспечиваются значком отличия. В настоящее время в городе установлены места 79 пунктов стоянки такси, осуществляется работа по организации еще 150.

С учетом превращения города Баку в один из привлекательных туристических центров мира, большого потока туристов и того, что первое впечатление о городе начинается именно с аэропорта, для улучшения качества услуг такси, оказываемых зарубежным гостям и гражданам страны в Международном аэропорту Гейдар Алиев, подготовлена концепция «Airporttaxi», к такси и их водителям, работающим в аэропорту, предъявлены особые требования. В настоящее время в этом направлении проводится совместная работа с Закрытым акционерным обществом «Azərbaycan Hava Yolları»", - сказал глава агентства.

Он также отметил, что движение автобусов по специальной полосе во время первых Европейских игр дало позитивный результат и, как продолжение работы по оптимализации транспортного потока, для стимуляции пользования населения общественным транспортом на 9 улицах города запланирована организация специальных полос движения. "В этом году в рамках пилотного проекта обеспечена закладка специальных полос на улицах Мухаммеда Физули и Юсифа Сафарова. Совместная деятельность с соответствующими органами приведет к позитивному продвижению в использовании этих полос.

Кроме того, проанализированы места пунктов остановок, установленных в городе Баку, подготовлен план новой дислокации, основанный на международной практике. Для предотвращения пробок, координации центральной части города с его окраинами, удобного пользования пассажирами транспортной системой недалеко от станции метро «Кероглу» и в поселке Локбатан уже действуют спроектированные центры транспортного обмена. Планируется организация аналогичных узлов недалеко от станций «Дарнагюль», «Автовокзал» и «28 Мая».

Для обеспечения безопасности пассажиров и пешеходов в центральной части нашей столицы проведен мониторинг 1100 пешеходных переходов, намечена перепланировка и новое размещение 398 из них. Изучено состояние 32 подземных переходов, не соответствующих для использования людьми с ограниченными возможностями здоровья, тротуаров без пандусов, началась процедура закупки для установки пандусов на 534 тротуарах. С этой точки зрения необходима установка на пешеходных переходах светофоров и информирующих дорожных знаков для безопасности людей.

В то же время, проведен предварительный анализ территорий города, где наиболее часто возникают пробки, затрудняется движение транспорта, пути решения этих проблем рассмотрены с научно-технической точки зрения. Так, подготовлены проекты, требующие вложения небольших инвестиций, по, предотвращению транспортных проблем на 74 перекрестках в центре города, четырех основных перекрестках на Тбилисском проспекте, на улице Шарифзаде, перед мечетью Гейдара, на круге в третьем микрорайоне, пересечении улиц Гасаноглу и Тебриз, на круге «20 Января», улучшению транспортного потока и улучшения безопасности пассажиров и пешеходов, а также предложения по строительству 17 надземных переходов", - сказал Керимли.

Для информирования населения, по словам главы агентства, сдан в пользование мультифункциональный портал ALO141.az на трех языках – азербайджанском, русском и английском. "На вебсайте в разделе «План поездки» пользователям предложены простые способы для предварительного планирования поездок, показываются расстояние, преодолеваемое пешком, на автобусе или в метро, количество остановок, путь, пройденный на личном автомобиле, затраченное время. Выбрав номер желаемого маршрута в разделе «Автобусы», можно получить информацию о его маршруте, основных остановках и протяженности линии, а в разделе «Ситуация на дорогах» - о плотности на дорогах столицы. В будущем планируется подготовка мобильной версии сайта. Кроме того, радио 107.7FM агентства через каждые полчаса информирует слушателей о ситуации на дорогах, а в просветительских передачах призывает к культурному поведению в транспорте в соответствии с законом.

Господин Президент, поскольку для выполнения требований, поставленных Вами перед нами, исключительное значение приобретают утверждение Устава агентства в статусе юридического лица, ускорение передачи на баланс агентства Центра интеллектуального управления транспортом, согласование с агентством дорожно-ремонтных работ, непосредственно влияющих на транспортную систему и качество услуг, оказываемых населению, дислокация и установка дорожных знаков, светофоров, остановок автобусов и такси, а также соединение существующих светофоров с единым центром или скоординированного управления ими, мы испытываем нужду в Вашей высокой поддержке.

Позвольте заверить Вас в том, что коллектив Бакинского транспортного агентства в рамках своих полномочий приложит все усилия для удовлетворения потребностей в общественном транспорте населения Баку и гостей города, обеспечит исполнение поручений, данных Вами на этом совещании.

Благодарю за внимание", - добавил Вюсал Керимли.