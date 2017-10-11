В Баку открылась VI Международная выставка «От отходов к искусству» (ФОТО)

2017-10-11 00:43 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - По инициативе Фонда Гейдара Алиева, при организации ОАО «Тамиз шахар» и при поддержке Общественного объединения IDEA, Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» и галереи искусств "Q Gallery" в Баку открылась VI международная выставка «От отходов к искусству», сообщает Trend.

В Государственном историко-этнографическом заповеднике "Гала" представлены произведения искусства, изготовленные из различных бытовых отходов, принимают участие 25 представителей искусства из Азербайджана, Турции, Ирана, Украины, Индии, США, Великобритании, России и Германии.

Исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров, председатель ОАО "Чистый Город" Этибар Аббасов, начальник Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичери Шехер" Аскер Алекперов, принимавшие участие в мероприятии, деятели культуры и искусства, ознакомились с выставкой.

Выставка нацелена на то, чтобы прививать населению понимание важности сохранения окружающей среды в чистоте, отучить его от привычки, не задумываясь, выбрасывать ненужные вещи в мусорные баки.

На протяжении шести лет в выставке "От отходов к искусству" приняло участие около 140-а участников из 36 стран. Цель выставки - оценить отходы, пропагандировать ответственный подход при обращении с ними, повышение внимания граждан к экологии окружающей среды. Сегодня в Баку возобновляются и повторно используются содержащиеся в отходах сырье и энергия. Напомним, что с 2015 года в поселке Гала действует музей "От отходов к искусству".

Участвующие в проекте художники, дав вторую жизнь бумагам, автомобильным частям, стеклу, металлическим кускам и другим, считающимся ненужными, отходам, еще раз демонстрируют, что из "кучи ненужных вещей" можно сотворить даже произведения искусства.

Харибабу Натесан из Индии представил композицию «Цифровое равновесие» в виде города-мегаполиса, в котором использовал отбросы различных технологических и компьютерных блоков: «Наш век технологических новшеств привел к тому, что свалки захламлены различными опасными веществами. Города задыхаются от грязной экологии, появилось множество страшных болезней и сегодня главная задача человечества – предотвратить экологическую катастрофу».

Семейная чета из России Нина и Владимир Никифоровы представили композицию «Сказочный мир доброй феи», который изготовили из пластиковых бутылок, разовых стаканчиков, упаковок для яиц и офисной бумаги: «Наша задача показать, что даже из отходов можно создавать красивые произведения, своеобразный сказочный мир, позитивный, с яркими красками и хорошим настроением. Такие мероприятия и проекты способствуют экологическому воспитанию юношества и молодежи, привлечению их в творческой деятельности».

Джим Арент из США создал композицию «Звук для глухих» из различных тряпок: «Мир одинаков для всех, но все по-разному его воспринимают. К сожалению, среди нас есть люди с физическими ограничениями и правильное отношение общества к таким личностям есть одна из высших гуманных предназначений человечества».

Валерия Барбас из Молдовы представила мультимедийную инсталляцию из отходов нефтепродуктов, использовав звуки шумов ветра, дождя, шелеста листьев, пение птиц и даже экскаватора: «Нефтепродукты самым негативным образом влияют на окружающую среду. Они относятся к наиболее вредным химическим загрязнителям. Всего два грамма нефти в килограмме почвы делают ее полностью непригодной для жизни растений и микроорганизмов. А разлитие одного литра нефтепродуктов убивает морских обитателей в 40 тысячах литров воды, лишая их кислорода. Это одна из самых актуальных экологических проблем, которая требуют глобального подхода».

Инна Костина из Азербайджана в композиции «Жизнь» использовала выброшенную обувь: «Почти всю жизнь мы находимся в обуви - идем на работу или гуляем, посещаем концерты или театры, ходим в магазин или на свадьбы. В этой композиции особо отмечу, созданные из обуви – женские X и мужские Y – хромосомы, и их воплощение – пинетку для новорожденного. Как видите, с самого рождения мы находимся в обуви».

Нигяр Билген из Великобритании в композиции «Перекресток культур – вопреки границам» синтезировала перья птиц и ветки деревьев с промышленными отходами: «Промышленный и бытовой мусор, отходы – это глобальная экологическая проблема современности, которая несет угрозу для здоровья людей, а также загрязняет окружающую среду. Гниющие частицы отходов являются источником размножения микробов, вызывающих инфекции и болезни. Среднестатистический житель мегаполиса в год производит от 500 до 1000 килограмм мусора и отходов. Чтобы уменьшить количество мусора, можно перерабатывать отходы и вырабатывать вторсырье, пригодное для последующего использования в промышленности».

Сабина Бурнштейн из Германии в композиции «Мегаполис» показала современный город посредством различных металлических полосок: «В 21 веке темпы урбанизации от года к году возрастают, соответственно, растет и число экологических проблем городов, главным образом связанных с чрезмерной концентрацией на сравнительно небольших территориях населения, транспорта и большим количеством промышленных предприятий. Одна из величайших трагедий городов в том, что, будучи высшим достижением человеческой цивилизации, они стали опасными для жизни людей и будущих поколений. Экологическое неблагополучие городов стало острейшей глобальной проблемой, требующей скорейшего решения».

Сахиб Вердиев из Азербайджана представил сразу 39 работ, а самой интересной стала композиция «Тар» с использованием выброшенных деталей автомобилей: «Тар, включенный в Cписок нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, является музыкальным наследием Азербайджана. Наш тарист и композитор, мастер из Шуши Садыгджан долгое время работал над этим музыкальным инструментом, усовершенствовав его, доведя число струн тара с пяти до 11. Тар наша национальная гордость, а его звучание во время исполнения мугама показывает все величие нашей музыкальной культуры».

Выставка "Из отходов - в искусство" с 2010 года реализуется по инициативе Фонда Гейдара Алиева в рамках пилотного проекта "Чистая Гала", выполняемого ОАО "Чистый город". В рамках проекта для жителей поселка проводятся различные информационные мероприятия, связанные с управлением отходов.

ОАО "Чистый город" организует на территории поселка сортировочный сбор, перевозку и переработку отходов. Жители поселка выбрасывают бытовые отходы в два разноцветных ящика (зеленый и синий), разделенных по принципу "органические" и "неорганические" отходы. Сбор этих ящиков проводится соответственно зелеными и синими машинами. Электронная программа регулирует оптимизацию движения автомобилей по маршруту, специально подготовленному для ОАО "Чистый город". С помощью этой программы выбираются оптимальные маршруты перевозок отходов с точки зрения времени и расстояния. Собирая отходы, ОАО перерабатывает их на своих заводах или использует для получения энергии.

Выставка продлится до 15 октября.

(Автор: Вугар Иманов)