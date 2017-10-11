ЧМ-2018: Определились все участники стыковых матчей в Европе

2017-10-11 00:54 | www.oxu.az | 3

В европейской зоне завершился групповой этап отборочного турнира чемпионата мира по футболу. По его итогам определились девять финалистов ЧМ-2018

Как передает Oxu.Az, в последнем туре группового квалификационного турнира определились победители в группах A и B, а также участник стыковых матчей от группы H. Жеребьевка стыковых матчей состоится 17 октября.

Победителем группы А стала сборная Франции, которая выиграла у Белоруссии со счетом 2:1. Голы в этом матче у победителей забили Антуан Гризманн и Оливье Жиру, у проигравших отличился Антон Сарока. После этой победы французы забрали 23 очка и заняли первое место в группе.

Второе место досталось сборной Швеции, которая в последнем туре проиграла голландцам со счетом 0:2. Оба гола в этой встрече забил Арьен Роббен. Голландцы до последнего тура сохраняли шансы на второе место и выход в стыковые матчи, однако для решения этой задачи им необходимо было выиграть у Швеции с разницей в семь мячей.

В группе первое место в очной встрече оспаривали сборные Португалии и Швейцарии. Португальцы победили со счетом 2:0 и гарантировали себе выход на чемпионат мира напрямую. Счет в этой встрече открыл швейцарец Йохан Джуру, который срезал мяч в свои ворота, а второй гол забил Андре Силва. Швейцария после этого поражения опустилась на второе место и сыграет в стыковых матчах.

В группе H второе место заняла сборная Греции, которая со счетом 4:0 разгромила Гибралтар. Шансы на попадание в стыковые матчи сохраняла и команда Боснии, однако победы со счетом 2:1 над Эстонией боснийцам оказалось недостаточно — они не смогли обойти Грецию.

По окончании группового турнира на чемпионат мира от Европы напрямую вышли сборные Франции, Португалии, Германии, Сербии, Польши, Англии, Испании, Бельгии и Исландии. Исландцы сыграют на мировом первенстве впервые в своей истории.

В стыковых матчах сыграют команды, которые заняли вторые места в своих группах — сборные Швеции, Швейцарии, Северной Ирландии, Ирландии, Дании, Италии, Греции и Хорватии. Второе место в своей группе также заняла сборная Словакии, однако она оказалась худшей среди команд, ставших вторыми, и в стыковые матчи не попали.

C.Б.

