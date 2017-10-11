Трамп рассматривает разные варианты по сделке с Ираном

2017-10-11 00:56 | www.apa.az | 5

Вашингтон не ограничивается каким-либо одним вариантом в вопросе ядерной сделки с Ираном. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Я знаю, что несколько планов было обсуждено и несколько разных опций, предложений. У любого президента есть команда нацбезопасности, и на этом пути несколько предложений как это может выглядеть, чтобы эти вещи работали", — ответила она на вопрос журналиста, рассматривает ли США альтернативные варианты по иранской сделке.