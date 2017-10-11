Мадрид считает недопустимым заявление главы Каталонии

2017-10-11 01:33 | www.apa.az | 4

Правительство Испании считает недопустимым заявление по поводу независимости автономного сообщества Каталония, сделанное председателем правительства автономии Карлесом Пучдемоном. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Efe ссылаясь на источник в испанском правительстве.

По мнению источника агентства Efe в испанском правительстве, недопустимо "делать неявное объявление независимости, чтобы потом его ясно приостанавливать".

В правительстве напомнили, что закон о референдуме, на основании которого делал заявление глава женералитета, незаконен, а его действие приостановил Конституционный суд страны.