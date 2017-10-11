ABD'den flaş Türkiye açıklaması

2017-10-11 01:59 | www.trend.az | 0

Türkiye ile ABD arasındaki vize krizi ile ilgili ABD'den bir son dakika haberi daha geldi.

Bakanlığın haftalık basın toplantısında Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Neuert'a Türkiye'den vizlerin askıya alınmasıyla gelişen kriz soruldu.

ABD Dışişleri Sözcüsü "Diplomatik misyon çalışanımızın tutuklanmasından dolayı hayal kırıklığına uğradık." açıklamasında bulundu.

Açıklamada, vize krizine ilişkin ise "Karar, Beyaz Saray ve Dışişleri ile koordineli alındı" ifadesine yer verildi.

ABD tarafından yapılan açıklamada ilişkilerin düzelmesi 'Türkiye'nin tavrına bağlı, çalışanımızın serbest bırakılması iyi bir başlangıç olur' denildi.

Haber 7