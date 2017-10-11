Число жертв пожаров в Калифорнии достигло 13

2017-10-11 03:31 | www.apa.az | 4

Число жертв пожаров в Калифорнии достигло 13, судьба десятков неизвестна. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал NBC.

На официальном сайте пожарного управления штата сообщается об 11 погибших.

Ранее сообщалось о 10 погибших.

Как сообщил офис шерифа уезда Сонома, где к настоящему времени известно о девяти жертвах пожаров, получены более 200 сообщений о пропавших без вести. "Мы уверены, что многие из них будут найдены и вернутся к родным, но, к сожалению, мы готовы к росту числа жертв", — заявили в офисе шерифа.

Ранее в понедельник губернатор штата Калифорния объявил режим чрезвычайной ситуации. По данным пожарной службы, зафиксировано 17 крупных очагов пожара, в результате которых выгорело более 240 тысяч километров территории штата.