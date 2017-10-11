В Азербайджане для иностранцев будут упрощены процедуры получения разрешения на работу и постоянное проживание

2017-10-11 03:52 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет уменьшено количество требуемых у иностранцев и лиц, не имеющих гражданства, документов на постоянное проживание (продления срока) и для выдачи разрешения на работу. В связи с этим в Миграционный кодекс страны будут внесены изменения.

Согласно предлагаемому изменению, для получения разрешения на постоянное проживание (продления срока) на территории Азербайджана иностранцам и лицам, не имеющим гражданства, не будет необходимости предоставления справки о составе семьи, копии свидетельства о браке, подтвержденной в нотариальном порядке, в случае с профессиональной квалификацией копий документов, связанных с ней и подтвержденных в нотариальном порядке.

Уменьшить планируется и количество документов, предоставляемых в соответствующие органы Исполнительной власти работодателем для получения разрешения на работу.

На данный момент, для получения разрешения на постоянное жительство в Азербайджане требуется 16 документов.

Проект будет вынесен на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) 20 октября.

(Автор: Ильхама Исабалаева)