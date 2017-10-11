Южная Корея и США провели совместные воздушные учени

2017-10-11 05:00 | www.trend.az | 3

Два стратегических бомбардировщика США B-1B провели совместные учения с истребителями F-15K ВВС Южной Кореи над Японским морем, передает агентство Ренхап со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов южнокорейских вооруженных сил.

По данным военных, самолеты провели учебную стрельбу с использованием ракет класса "воздух-земля". Учения прошли в ночь со вторника на среду, пишет РИА Новости.

КНДР, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программу. Третьего сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

По данным военных, самолеты провели учебную стрельбу с использованием ракет класса "воздух-земля". Учения прошли в ночь со вторника на среду.

КНДР, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программу. Третьего сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.