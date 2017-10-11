В Азербайджане создается Фонд пропаганды духовных ценностей

2017-10-11 05:58 | www.apa.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании Фонда пропаганды духовных ценностей при Государственном комитете по работе с религиозными структурами.

Как сообщает АПА, согласно указу, с целью обеспечения поддержки действующих в стране религиозных конфессий, сохранения и развития национально-духовных ценностей, а также усиления государственной поддержки этой сфере утвержден Устав фонда.

В Указе отмечено, что фонд является некоммерческим юридическим лицом, осуществляющим государственную поддержку сохранения и развития национально-духовных ценностей, реализации социальных проектов в этой сфере, а также свободы вероисповедания граждан.

Содержание Фонда и обеспечение его деятельности осуществляется за счет средств, выделяемых из государственного бюджета, а также за счет кредитов, грантов и технической помощи, пожертвований физических и юридических лиц и других средств, полученных в соответствии с законом.

Уставный капитал Фонда формируется за счет средств государственного бюджета и составляет 100 000 манатов.

Общий контроль над деятельностью Фонда осуществляет Попечительский совет, состоящий из пяти членов Фонда. Руководство текущей деятельностью Фонда осуществляет исполнительный директор Фонда.