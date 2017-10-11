В Каталонии подписали декларацию о независимости

2017-10-11 01:18 | www.oxu.az | 4

Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон, его заместитель Ориол Жункерас, а также спикер парламента Карме Форкадель поставили свои подписи под декларацией о независимости.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, прямую трансляцию мероприятия ведет телеканал 24 Horas.

В настоящее время свои подписи под документом ставят депутаты от партий, поддерживающих независимость, — «Вместе за да» и «Кандидатура народного единства», которые имеют в парламенте абсолютное большинство – 72 мандата.

С.Б.

