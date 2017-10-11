Все соперники Азербайджана в Лиге наций УЕФА

2017-10-11 02:10 | www.oxu.az | 4
В Европе завершились групповые матчи отборочного турнира чемпионата мира-2018 по футболу, передает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.Az.
По их итогам определились не только участники мундиаля в России и команды, которые будут играть в стыковых матчах, но и стал известен окончательный состав дивизионов в новом турнире УЕФА – Лиге наций.
Итак, в дивизионе «D» за единственную путевку на Евро-2020 поборются:
корзина 1 - Азербайджан, Македония, Грузия, Беларусь
корзина 2 - Армения, Латвия, Фареры, Люксембург
корзина 3 - Казахстан, Молдова, Лихтенштейн, Мальта
корзина 4 - Косово, Андорра, Сан-Марино и Гибралтар.
16 команд будут разделены на четыре группы. Азербайджан не попадет в одну группу с Арменией, так как УЕФА разводит сборные и клубы двух стран. Остальные три команды из второй корзины примерно одинакового уровня. Из третьей корзины предпочтительнее для нас выглядит Лихтенштейн, из четвертой – Сан-Марино и Гибралтар.
Игры пройдут по двухкруговой системе с сентября по ноябрь 2018 года.
Победитель каждой из групп поднимется в дивизион «С» и в марте 2020 года сыграет в стыковых матчах – в полуфинале, а в случае победы и в финале дивизиона «D». Победитель финала получит путевку на Евро - 2020.
Где пройдут стыковые матчи? УЕФА пока не дает четкого ответа на данный вопрос. Сказано лишь, что полуфиналы и финал будут состоять из одной игры. А значит все три матча пройдут либо на поле одного из участников «стыков», либо на нейтральном поле, чтобы ни одна из четырех команд не получила преимущества родных трибун.
Если какая-то из команд, завоевавшая возможность играть в «стыках», затем обеспечит себе путевку на Евро-2020 через обычный отборочный турнир (он будет проходить с марта по ноябрь 2019 года), то ее место займет следующая лучшая команда дивизиона.
Напомним, что четыре матча Евро-2020 состоятся в Баку. Если сборная Азербайджана пробьется в финальную стадию, то две из трех игр группового раунда проведет в Баку.
Состав других дивизионов в Лиге наций:
Дивизион «А» (четыре группы по три сборные):
корзина 1 - Германия, Португалия, Бельгия, Испания
корзина 2 - Франция, Англия, Швейцария, Италия
корзина 3 - Польша, Исландия, Хорватия, Голландия.
Дивизион «B» (четыре группы по три сборные):
корзина 1 – Австрия, Уэльс, Россия, Словакия
корзина 2 – Швеция, Украина, Ирландия, Босния и Герцеговина
корзина 3 - Северная Ирландия, Дания, Чехия, Турция.
Дивизион «C» (одна группа из трех сборных и три группы по четыре сборные):
корзина 1 – Венгрия, Румыния, Шотландия, Словения
корзина 2 – Греция, Сербия, Албания, Норвегия
корзина 3 – Черногория, Израиль, Болгария, Финляндия
корзина 4 – Кипр, Эстония, Литва.