Мадрид прокомментировал заявление каталонского лидера

2017-10-11 02:25 | www.oxu.az | 5

Каталонский лидер Карлес Пучдемон должен вернуться на путь права, если хочет переговоров.

Об этом, как передает Oxu.Az со ссылкой на Reuters, заявила заместитель премьер-министра Испании Сорайя Саэнс де Сантамария.

По ее словам, ни Пучдемон, ни кто-либо другой не могут требовать посредничества. «Любой диалог между демократами должен происходить в рамках закона», — подчеркнула она.

В среду, 11 октября, испанское правительство соберется на заседание, чтобы принять решение о своем ответе на заявление Пучдемона с подведением итогов референдума о независимости.

Во вторник Пучдемон призвал парламент оставить возможность для переговоров с Мадридом. «Результаты референдума являются мандатом народа к тому, чтобы Каталония стала независимым государством в форме республики. Предлагаю парламенту приостановить принятие декларации независимости для возможности дальнейшего диалога», — заявил он.

С.Б.

