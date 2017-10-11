В Мексике убили мэра

2017-10-11 07:11 | www.apa.az | 5

Глава администрации муниципалитета Уитсилан-де-Сердан в мексиканском штате Пуэбла убит во вторник неизвестными. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило политическое движение "Крестьянский факел", к которому принадлежал погибший.

"Убит муниципальный глава Уитсилана в Пуэбле Мануэль Эрнандес Пасьон", — говорится в сообщении движения в его микроблоге в Twitter. По предварительной информации, Эрнандес был расстрелян на дороге, когда ехал из соседнего города.

Это далеко не первый случай убийства глав мексиканских населенных пунктов.