В мексиканской тюрьме 13 человек погибли в ходе бунта

2017-10-11 07:14 | www.trend.az | 5

Тринадцать человек погибли в ходе бунта в тюрьме мексиканского города Кадерейта, сообщил во вторник вечером представитель служб безопасности штата Нуэво-Леон Альдо Фасси, передает РИА Новости.

По его словам, еще восемь заключенных находятся сейчас в тяжелом состоянии, поэтому общее число жертв может увеличиться. Изначально сообщалось об одном погибшем. Также получил ранение один из сотрудников правоохранительных органов.

Фасси сообщил на пресс-конференции, что взбунтовавшиеся заключенные захватили трех охранников, и власти в течение долгого времени вели переговоры об их освобождении, однако диалог закончился безрезультатно, после чего было принято решение начать штурм и применить оружие против бунтовщиков.

Причиной бунта он назвал противостояние враждующих преступных группировок внутри тюрьмы. Сейчас ситуация в пенитенциарном заведении взята под контроль.