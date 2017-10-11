Цены на рынке недвижимости Баку в сентябре незначительно выросли

2017-10-11 08:00 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Цены на рынке недвижимости Баку в сентябре 2017 года выросли на 0,46 процента, сообщил Trend генеральный директор консалтинговой компании MBA Group, эксперт в области недвижимости Нусрет Ибрагимов.

По его словам, основные сегменты рынка, за исключением первичного рынка жилья, в сентябре демонстрировали рост.

"Так цены на рынке вторичного жилья выросли на 3,25 процента, на земельном рынке - на 1,61 процента, на рынке коммерческих объектов - на 1,5 процента. Аренда жилья подорожала в сентябре на 4,63 процента, а аренда коммерческих объектов - на 5,75 процента. Что касается цен на рынке первичного жилья, то они сократились в течение месяца на 6,56 процента", - сказал Ибрагимов.

Эксперт отметил, что с начала года цены на рынке снизились на 3,28 процента.

"В целом снижение цен несколько замедлилось, а рынок аренды жилья даже вырос с начала года на 0,21 процента. Остальные сегменты рынка демонстрировали снижение. Цены на рынке первичного и вторичного рынка жилья снизились соответственно на 17,4 процента и 6,29 процента. Цены на земельном рынке сократились с начала года на 4,2 процента, на рынке коммерческих объектов - на 14,83 процента, а на рынке их аренды - на 14,45 процента", - сказал Ибрагимов.

По его словам, рост цен в сентябре носит сезонный характер.

"Это обычное явление - после некоторого снижения летом, в осеннее время рынок начинает активизироваться. Мы наблюдаем подобную ситуацию и в этом году. Думаю, что в октябре рынок продолжит демонстрировать рост, в ноябре может произойти некоторая коррекция цен, но к концу года цены вновь должны вырасти", - считает эксперт.

Как ранее отмечал Ибрагимов, в 2017 году рынок недвижимости может вырасти на десять процентов, чему может поспособствовать постепенная адаптация населения к текущей ситуации и восстановление деятельности Азербайджанского ипотечного фонда (АИФ).

Напомним, что в 2016 году цены на рынке недвижимости Баку в долларовом эквиваленте снизились на 31,53 процента.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)