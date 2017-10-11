Азербайджан является надежным партнером на международной арене - депутат

2017-10-11 08:24 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан обладает высокой репутацией на международной арене и является надежным партнером. Об этом Trend сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Айдын Мирзазаде.

Мирзазаде сказал, что политика, проводимая Азербайджаном, основывается на доброжелательном соседстве и взаимном уважении интересов. "Поэтому, международная репутация Азербайджана все больше растет и страна уже превратилась в надежного партнера", - сказал депутат.

Депутат подчеркнул, что в результате проводимых в экономике Азербайджана реформ и предпринятых шагов наблюдается серьезный прогресс. "Азербайджан продвинулся вперед в международном рейтинге конкурентоспособности, достиг больших успехов в ненефтяном секторе. В то же время превратился во многие надежные транспортные коридоры. Наряду с экономикой, успехи в других сферах также привлекают внимание. Уделяется большое внимание на усиление человеческого капитала, строительство социальных объектов и создание новых рабочих мест.

Мирзазаде также сказал, что Азербайджан будет защищать свои национальные интересы на высшем уровне в рамках международного права. "В то же время, это обеспечение территориальной целостности Азербайджана. Политика Армении вести переговоры угрозами потерпела крах", - отметил депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев)