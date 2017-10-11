В Туркменистане обновлен список праздничных и памятных дат

2017-10-11 08:34 | www.trend.az | 5
АШХАБАД /Trend/ - Меджлис (парламент) Туркменистана внес изменения в Трудовой Кодекс. В опубликованном документе говорится, что работа на предприятиях, в организациях и учреждениях не производится в следующие всенародные праздничные и памятные дни:
1) Новый год – 1 января;
2) Международный женский день – 8 марта;
3) Национальный праздник весны – 21-22 марта;
4) День Конституции Туркменистана и государственного флага Туркменистана – 18 мая;
5) День независимости Туркменистана – 27 сентября;
6) День поминовения – 6 октября;
7) Международный день Нейтралитета – 12 декабря;
8) Курбан байрамы – конкретная дата ежегодно определяется указом президента;
9) Ораза байрамы – конкретная дата ежегодно определяется указом президента.
В Туркменистане также отмечаются праздничные и памятные дни, без предоставления дней отдыха (если они приходятся на рабочие дни).
1) День защитников Отечества – 27 января;
2) День дипломатических работников – 18 февраля;
3) День работников комплекса транспорта и связи – 7 марта;
4) День работников химической промышленности – 31 марта;
5) Всемирный день здоровья – 7 апреля;
6) День работников органов миграции – 17 апреля;
7) Праздник туркменского скакуна – последнее воскресенье апреля;
8) День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – 9 мая;
9) День города Ашхабада – 25 мая;
10) День работников органов внутренних дел – 29 мая;
11) Праздник туркменского ковра – последнее воскресенье мая;
12) Международный день защиты детей – 1 июня;
13) Всемирный день охраны окружающей среды – 5 июня;
14) День работников текстильной промышленности – первое воскресенье июня;
15) День науки – 12 июня;
16) День работников органов юстиции – 18 июня;
17) День работников органов прокуратуры – 26 июня;
18) День работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули Фраги – 27 июня;
19) День работников судебных органов – 5 июля;
20) День работников здравоохранения и медицинской промышленности – 21 июля;
21) День пограничников – 11 августа;
22) День знаний и студенческой молодёжи – 1 сентября;
23) День работников энергетической промышленности – вторая суббота сентября;
24) День работников органов национальной безопасности – 30 сентября;
25) Международный день пожилых людей – 1 октября;
26) День Военно-Морских Сил – 9 октября;
27) День работников таможенных органов Туркменистана – 4 ноября;
28) Праздник урожая – второе воскресенье ноября;
29) День работников нефтегазовой промышленности и геологии – 14 декабря;
30) День памяти первого президента Туркменистана Сапармурада Ниязова – 21 декабря.
(Автор: Гусейн Гасанов)