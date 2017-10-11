В Туркменистане обновлен список праздничных и памятных дат

2017-10-11 08:34 | www.trend.az | 5

АШХАБАД /Trend/ - Меджлис (парламент) Туркменистана внес изменения в Трудовой Кодекс. В опубликованном документе говорится, что работа на предприятиях, в организациях и учреждениях не производится в следующие всенародные праздничные и памятные дни:

1) Новый год – 1 января;

2) Международный женский день – 8 марта;

3) Национальный праздник весны – 21-22 марта;

4) День Конституции Туркменистана и государственного флага Туркменистана – 18 мая;

5) День независимости Туркменистана – 27 сентября;

6) День поминовения – 6 октября;

7) Международный день Нейтралитета – 12 декабря;

8) Курбан байрамы – конкретная дата ежегодно определяется указом президента;

9) Ораза байрамы – конкретная дата ежегодно определяется указом президента.

В Туркменистане также отмечаются праздничные и памятные дни, без предоставления дней отдыха (если они приходятся на рабочие дни).

1) День защитников Отечества – 27 января;

2) День дипломатических работников – 18 февраля;

3) День работников комплекса транспорта и связи – 7 марта;

4) День работников химической промышленности – 31 марта;

5) Всемирный день здоровья – 7 апреля;

6) День работников органов миграции – 17 апреля;

7) Праздник туркменского скакуна – последнее воскресенье апреля;

8) День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – 9 мая;

9) День города Ашхабада – 25 мая;

10) День работников органов внутренних дел – 29 мая;

11) Праздник туркменского ковра – последнее воскресенье мая;

12) Международный день защиты детей – 1 июня;

13) Всемирный день охраны окружающей среды – 5 июня;

14) День работников текстильной промышленности – первое воскресенье июня;

15) День науки – 12 июня;

16) День работников органов юстиции – 18 июня;

17) День работников органов прокуратуры – 26 июня;

18) День работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули Фраги – 27 июня;

19) День работников судебных органов – 5 июля;

20) День работников здравоохранения и медицинской промышленности – 21 июля;

21) День пограничников – 11 августа;

22) День знаний и студенческой молодёжи – 1 сентября;

23) День работников энергетической промышленности – вторая суббота сентября;

24) День работников органов национальной безопасности – 30 сентября;

25) Международный день пожилых людей – 1 октября;

26) День Военно-Морских Сил – 9 октября;

27) День работников таможенных органов Туркменистана – 4 ноября;

28) Праздник урожая – второе воскресенье ноября;

29) День работников нефтегазовой промышленности и геологии – 14 декабря;

30) День памяти первого президента Туркменистана Сапармурада Ниязова – 21 декабря.

(Автор: Гусейн Гасанов)