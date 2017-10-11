В Сочи соберутся главы государств СНГ

2017-10-11 08:51 | www.oxu.az | 4

Сегодня в Сочи пройдет заседание совета глав государств СНГ, сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

Заседание Совета глав государств СНГ станет центральным событием российского председательства в СНГ в 2017 году – в 2018 году Россию на посту председателя сменит Азербайджан.

В рамках Совета глав Содружества обсуждаются принципиальные вопросы, затрагивающие общие интересы членов СНГ.

В Сочи ожидают специального прибытия президентов Азербайджана, Армении, Белоруссии, Молдавии, Казахстана и Туркменистана. Также говорится о главе Узбекистана и премьере Киргизии.

Н.Г.